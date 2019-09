La storia fantastica, Chris Evans contrario all'idea di un remake: "È un film perfetto!"

La storia fantastica sembra avere tra i suoi fan anche Chris Evans, interprete di Captain America, che ha pubblicamente espresso la sua opinione relativa alla possibilità di realizzare in futuro un remake del cult.

L'attore è intervenuto dopo che Variety aveva pubblicato le parole di uno dei responsabili della Sony, rivelando che molte persone che lavorano nel settore hanno chiesto di poter riportare sul grande schermo l'epica avventura.

Le notizie relative a un possibile remake del film La storia fantastica ha spinto il protagonista Cary Elwes a intervenire sottolineando: "Ci sono pochi film perfetti in questo mondo. Sarebbe davvero un peccato rovinare questo".

L'eroico Chris Evans, a quanto pare fan della storia d'amore tra il pirata Roberts e la principessa Bottondoro, è quindi intervenuto sostenendo il punto di vista del suo collega. L'attore ha infatti condiviso il tweet di Cary aggiungendo solo "Wow. Tweet perfetto".

Le due star si aggiungono quindi alla lunga lista di fan del lungometraggio che hanno immediatamente reagito in modo negativo all'ipotesi di realizzare un remake del film. Sony Pictures Entertainment, per ora, non sembra in ogni caso intenzionata a sviluppare il progetto nonostante Tony Vinciquerra, CEO dello studio, abbia ammesso - qui il suo racconto - che alcune "persone davvero famose" abbiano proposto l'idea più volte.

Il cult degli anni Ottanta è un adattamento dell'omonimo romanzo firmato da William Goldman e ha come protagonisti Robin Wright e Cary Elwes nel ruolo di una coppia che viene divisa dal destino. La principessa Bottondoro crede che il suo amato sia morto dopo che Wesley è diventato un pirata. I due successivamente vivono insieme un'incredibile avventura insieme a personaggi diventati iconici come il genio criminale Vizzini, il gigante Fezzik e lo spadaccino Inigo Montoya, personaggi interpretati da Wallace Shawn, André Roussimoff e Mandy Patinkin. Nel cast erano presenti anche Chris Sarandon, André the Giant e Christopher Guest.