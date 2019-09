La storia fantastica: in futuro arriverà un remake del film cult?

Il film La storia fantastica, come ha rivelato uno dei responsabili della Sony, potrebbe in futuro avere un remake.

La storia fantastica, in futuro, potrebbe avere un remake prodotto da Sony Pictures Entertainment, come rivelato dal CEO dello studio in una nuova intervista.

La notizia è emersa grazie a un articolo dedicato a Norman Lear, il produttore del film cult distribuito nelle sale nel 1987.

Tony Vinciquerra ha infatti parlato del possibile progetto legato a La storia fantastica spiegando: "Ci sono così tante persone che vengono da noi dicendo 'Vogliamo realizzare un remake di questo show o di quello'. Delle persone davvero famose di cui non dirò il nome vorrebbero rifare La storia fantastica. Alcune persone vogliono realizzare delle versioni animate di alcune sitcom. Non passa un mese senza che qualcuno di importante proponga delle idee per collaborare con Norman".

Il cult degli anni Ottanta è un adattamento dell'omonimo romanzo firmato da William Goldman e ha come protagonisti Robin Wright e Cary Elwes nel ruolo di una coppia che viene divisa dal destino. La principessa Bottondoro crede che il suo amato sia morto dopo che Wesley è diventato un pirata. I due successivamente vivono insieme un'incredibile avventura insieme a personaggi diventati iconici come il genio criminale Vizzini, il gigante Fezzik e lo spadaccino Inigo Montoya, personaggi interpretati da Wallace Shawn, André Roussimoff e Mandy Patinkin. Nel cast erano presenti anche Chris Sarandon, André the Giant e Christopher Guest.

Il lungometraggio è diventato un vero e proprio cult e non è difficile prevedere che l'idea di un remake lascerà totalmente inorriditi molti fan del film, tuttavia per ora lo studio non sembra intenzionato a sviluppare il progetto.