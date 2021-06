La storia di Lisey, Pablo Larrain: "Stephen King mi ha ospitato a casa sua per preparare lo show"

Il regista cileno Pablo Larraín ha svelato di essere stato ospitato a casa di Stephen King durante la preparazione della serie Apple TV+ La storia di Lisey. Per Larrain, che proviene dal mondo del cinema, misurarsi con uno show televisivo a episodi di otto ore è stata una sfida, ma ad aiutarlo c'è il mitico re del brivido, qui in veste di sceneggiatore.

Come indica la nostra recensione de La storia di Lisey, al centro della storia troviamo Julianne Moore nei panni di una vedova alle prese con un fan troppo interessato alle opere inedite del marito.

"Stephen King è qualcuno che è stato in grado di comprendere la nostra umanità in modi molto universali", ha detto Pablo Larrain in una nuova featurette dietro le quinte rilasciata da Apple. Il regista ha raccontato di essersi recato nel Maine, dove vive King, per preparare lo show soggiornando nella casa dell'autore. Lì, il regista avrebbe esaminato le sceneggiature e avrebbe cercato di capire cosa King stesse veramente cercando che forse non fosse limitato alla pagina.

"Personalmente, ho faticato all'inizio", ha spiegato Larraín. "Volevo condurre la storia in uno spazio più radicato, dove la narrazione fosse più naturalistica o realistica. E lui [King] obiettava: 'No, devi venire nel mio mondo dove ai personaggi accadono quelle cose.' Ciò significava farli viaggiare in mondi e realtà diverse".

Ciò che il regista ha apprezzato dello show è soprattutto il lavoro sulla varietà di piani temporali e sulla frammentazione della memoria:

"I ricordi si combinano e si mescolano con la fantasia. E quella fantasia entra nel mondo reale e viceversa. Volevo abbracciare fantasia e orrore in modo che contenesse poesia e bellezza".

I primi due episodi de La storia di Lisey sono disponibili su Apple TV+.