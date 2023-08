La Sirenetta batte un nuovo record di streaming con l'uscita su Disney+

La Sirenetta uscirà mercoledì 6 settembre sulla piattaforma Disney+, stabilendo ufficialmente il record del più lungo intervallo tra l'uscita nelle sale e la data di uscita in streaming di qualsiasi prodotto sotto l'egida della Walt Disney Pictures dal lancio della piattaforma. La Sirenetta infatti uscirà su Disney+ 103 giorni dopo rispetto al suo debutto nelle sale cinematografiche, molto più tempo di quanto si aspettavano i fan e molto più tempo rispetto a quanto hanno impiegato le altre uscite a sbarcare sulla piattaforma streaming a seguito del debutto cinematografico. Solo per fare alcuni esempi, per Encanto sono passati 51 giorni, per Lightyear 47.

La Sirenetta: Ariel ed Eric in una foto del film

Perché la Sirenetta ci metterà così tanto per sbarcare in streaming?

La Sirenetta ha avuto un discreto successo al botteghino, sfiorando i 100 milioni di dollari al suo debutto al box office USA nonostante abbia ricevuto una pioggia di stroncature. Il motivo che ha portato a far trascorrere così tanto tempo tra il debutto cinematografico del film e la pubblicazione sulla piattaforma streaming è un motivo economico. La Sirenetta infatti non era disponibile per l'acquisto digitale fino al 25 luglio e se il film fosse uscito ad agosto su Disney+ le persone non avrebbero acquistato la versione digitale sapendo che poche settimane dopo la Sirenetta sarebbe stata disponibile sulla piattaforma. Facendo uscire il film più tardi a settembre quindi, la Disney avrebbe potuto guadagnare di più. La Sirenetta sarà disponibile in streaming su Disney+ a partire da mercoledì 6 settembre.