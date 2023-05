La Sirenetta: una pioggia di stroncature ha costretto IMDb ha cambiare il sistema di votazione

La Sirenetta è da poco arrivato nelle sale e, nonostante il consenso generale del pubblico, non sono mancate feroci critiche online. Il portale IMDb nello specifico, noto sito di aggregazione di recensioni, è stato vittima di review bombing: su oltre 32mila valutazioni (che hanno assegnato un punteggio di 7 su 10) più di 13mila hanno dato al film 1 sola stella su 10. Per questo motivo IMDb ha voluto inserire un disclaimer in cima alla pagina delle recensioni.

"Il nostro meccanismo di valutazione ha rilevato un'insolita attività di voto su questo titolo. Per preservare l'affidabilità del nostro sistema di valutazione, è stato applicato un calcolo di ponderazione alternativo" si legge nel sito. Stando a Deadline, il disclaimer è presente nella versione americana, canadese, brasiliana, messicana e inglese del portale.

Con molta probabilità questa forma di review bombing, non nuova a titoli del genere, è stata generata da bot. Al momento, però, IMDb non ha specificato in che modo il sistema di valutazione si differenzi rispetto al passato.

La Sirenetta, recensione: pasticcio in fondo al mare

La Sirenetta, si pensa già al sequel?

Nonostante sia ancora presto per pensare a un sequel, i protagonisti de La sirenetta Halle Bailey, interprete di Ariel, e Jonah Hauer-King, che presta il volto ad Eric, hanno già delle idee in mente.

"Nel secondo film hanno una figlia, una bambina, che vuole andare in acqua. Un processo al contrario a quanto visto finora" ha dichiarato Halle Bailey. "Mi piacerebbe fare un altro film e vedere l'evoluzione di Eric. Vorrei che diventasse un sirenetto e andasse con lei in modo da continuare quella storyline" ha aggiunto Jonah Hauer-King.

Anche Javier Bardem e Melissa McCarthy, interpreti, rispettivamente, di Tritone e Ursula, hanno dichiarato di voler vedere uno spinoff incentrato sui loro personaggi.