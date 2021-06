La Sirenetta è in Sardegna: si gira il film Disney, foto e video dal set in Italia

La Sirenetta, il nuovo film Disney diretto da Rob Marshall, remake del capolavoro del 1989, sarà in parte girato in Italia, più precisamente in Sardegna. Santa Teresa di Gallura, come testimoniano foto e video dal set, è la location scelta dalla produzione per le riprese della pellicola che riporterà sul grande schermo la celebre fiaba amata in tutto il mondo.

Secondo la rivista Variety, gli scout della Disney sono attualmente in Sardegna e stanno scegliendo le location più congeniali per le riprese del film, oltre a svolgere anche alcuni lavori di preparazione. La Sardinia Film Commission, citando un accordo di non divulgazione con lo studio, ha rifiutato di commentare tali dichiarazioni.

Le telecamere dovrebbero iniziare a girare all'inizio dell'estate, secondo il funzionario locale del turismo Fabrizio Scolafurru, che invece ha rilasciato un'intervista ufficiale con il quotidiano sardo La Nuova Sardegna. L'orgoglioso funzionario ha affermato che la pellicola coinvolgerà più di trecento persone che lavoreranno nell'isola per un totale di "circa tre mesi".

La sirenetta è entrato in produzione nel 2020 ma ha subito dei ritardi a causa dalla pandemia. Oltre ad Halle Bailey nel ruolo della protagonista, nel cast ci saranno anche Melissa McCarthy, Jonah Hauer-King e Javier Bardem rispettivamente nei ruoli di Ursula, del Principe Eric e di Re Tritone.