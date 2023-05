La Sirenetta: Rob Marshall svela il film usato come fonte di ispirazione per l'aspetto delle sirene

Il regista del film live-action La Sirenetta ha svelato quale film ha usato come fonte di ispirazione per il lavoro su alcuni elementi del progetto con star Halle Bailey.

Rob Marshall ha infatti condiviso qualche dettaglio del lavoro compiuto con gli effetti speciali in post-produzione.

Il punto di riferimento del regista

La sirenetta: Halle Bailey in una scena sottomarina

Intervistato da Entertainment Tonight durante la presentazione in anteprima di La sirenetta, Rob Marshall ha spiegato che ha usato Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mare come punto di riferimento.

Il regista ha sottolineato: "Volevo che le persone vedessero cosa avevamo fatto. Ovviamente era un tipo diverso di sirena, ma tutti stavamo cercando di capire come potevamo creare dal punto di vista visivo le code, anche la pelle iridescente, tutti quei dettagli".

Marshall ha aggiunto: "Quello aveva già cosa apprezziamo per quanto riguarda l'aspetto che puoi ottenere. Stavamo inoltre spiegando come l'avevamo ottenuto, quando stavamo usando gli effetti visivi, quando stavamo utilizzando qualche tipo di costume, e cose del genere. Lo abbiamo semplicemente analizzato con il nostro intero team. Quello ci ha in realtà davvero aiutati".

Il film live-action La Sirenetta

La sirenetta è interpretato dalla cantante e attrice Halle Bailey nel ruolo di Ariel; Jonah Hauer-King nel ruolo del principe Eric; Noma Dumezweni nei panni della regina Selina; Art Malik nel ruolo di Sir Grimsby; con il vincitore del premio Oscar Javier Bardem nel ruolo di Re Tritone; e con la due volte candidata all'Academy Award Melissa McCarthy nel ruolo di Ursula.

La Sirenetta è diretto dal candidato all'Oscar Rob Marshall, con una sceneggiatura del due volte candidato all'Oscar David Magee. Le musiche delle canzoni sono composte dal pluripremiato agli Academy Award Alan Menken, con i testi di Howard Ashman e i nuovi testi del tre volte vincitore del Tony Award Lin-Manuel Miranda. Il film è prodotto da Marc Platt, Lin-Manuel Miranda, John DeLuca e Rob Marshall, mentre Jeffrey Silver è il produttore esecutivo.