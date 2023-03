La Sirenetta: Rob Marshall svela i primi dettagli di una nuova canzone

La Sirenetta tornerà sul grande schermo e nella versione live-action ci sarà anche una nuova canzone, di cui Rob Marshall ha condiviso i primi dettagli.

Il regista ha rilsciato un'intervista a Empire in cui regala qualche anticipazione sul film con star Halle Bailey, ritratta anche in una foto inedita.

La Sirenetta: Halle Bailey in una foto del film

Lo scatto mostra la protagonista del film La sirenetta, Halle Bailey, dopo aver stretto un accordo con la malvagia Ursula e aver ottenuto la possibilità di trasformare la sua coda da sirena in due gambe.

Rob Marshall ha svelato che la canzone inedita intitolata For The First Time sarà dedicata proprio alla trasformazione di Ariel.

Il regista ha spiegato: "Parla delle sue esperienze nel momento in cui arriva a terra. Avevamo bisogno di creare un numero musicale che potesse quasi funzionare come un montaggio, in modo da seguirla nella sua esperienza: arrivare sulla terraferma, cosa voglia dire indossare delle scarpe, avere delle gambe. Chiunque abbia un'esperienza diversa si può riconoscere, è qualcosa di meraviglioso e al tempo stesso spaventoso".

La Sirenetta: Halle Bailey nel trailer del live-action Disney svelato agli Oscar 2023

Il lungometraggio, in uscita il 24 maggio, userà la colonna sonora composta da Alan Menken nel 1989, proponendo anche delle nuove canzoni scritte da Lin-Manuel Miranda, tra cui il brano che permetterà agli spettatori di comprendere meglio i sentimenti di Ariel quando affronta un mondo totalmente nuovo e diverso dalla sua vita come sirena.