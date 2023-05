La sirenetta, Paloma Faith boccia il film: 'Non è l'insegnamento che vorrei impartire alle ragazze di oggi'

Paloma Faith, una celebre cantante e attrice britannica conosciuta per i suoi ruoli in Pennyworth e Le relazioni pericolose, ha recentemente bocciato la trama de La Sirenetta, affermando che la pellicola basata sul classico d'animazione non rispecchia "l'insegnamento che vorrebbe impartire alle ragazze di oggi".

Attraverso un post pubblicato su Instagram (ora cancellato), la Faith ha manifestato il suo disappunto nei confronti della scelta che giace alla base della trama del film, ovvero quella di sacrificare la propria voce e il proprio potere per amore: "Come madre di due ragazze, non voglio che le mie figlie pensino che sia giusto rinunciare alla tua voce e ai tuoi poteri per amare un uomo".

"Ma che diavolo è questa merda? Non è affatto quello che voglio insegnare alle ragazze di oggi o alle donne della prossima generazione", ha concluso la cantante. Tuttavia, sebbene non fosse entusiasta della scelta di Ariel, la star ha comunque elogiato Halle Bailey per la sua performance: "Penso che l'interpretazione di Halle sia una buona, oltre che un ottimo casting".

Paloma Faith ha ricevuto numerose critiche per i suoi commenti su La sirenetta, con molti che hanno messo in dubbio la sua presunta non familiarità con la trama del film. Curiosamente, in passato la cantante ha perfino espresso ammirazione per la versione animata della pellicola, come si evince da questo tweet del 2009,: "Quando sarò grande, voglio essere la sirenetta."