La sirenetta: Mena Massoud cancella un tweet in cui specula sul sequel dopo la reazione furiosa dei fan

Aladdin ha ricevuto recensioni per lo più positive quando è stato rilasciato nel 2019, guadagnando oltre 1 miliardo dollari al botteghino mondiale. Nonostante questo il sequel non è ancora una certezza e la star della pellicola, Mena Massoud, ha appena fatto un paragone con La sirenetta mandando i fan su tutte le furie.

Nonostante il successo del film, Massoud sta ancora lottando per essere preso in considerazione a Hollywood e, in diverse occasioni, ha accennato al fatto che il razzismo è alla base della sua mancanza di opportunità. Questo fine settimana l'attore, rispondendo a un fan sulle possibilità di successo al botteghino de La Sirenetta, ha affermato: "Il nostro film è stato unico in quanto il pubblico è andato a vederlo più volte."

"È solo grazie a questa incredibile reazione che siamo riusciti a raggiungere il miliardo di dollari", ha affermato Massoud. "La mia ipotesi è che La sirenetta non supererà il miliardo ma otterrà comunque un sequel, sicuramente." La star ha quindi evidentemente implicato che il remake avrà un sequel perché presenta una protagonista femminile nera piuttosto che un maschio mediorientale.

Inutile dire che la reazione dei fan su Tweet sia stata così immediata e brutale che Mena Massoud è stato costretto a cancellare il tweet. Ricordiamo che La Sirenetta è interpretato dalla cantante e attrice Halle Bailey nel ruolo di Ariel; Jonah Hauer-King nel ruolo del principe Eric; Noma Dumezweni nei panni della regina Selina; Art Malik nel ruolo di Sir Grimsby; con il vincitore del premio Oscar Javier Bardem nel ruolo di Re Tritone; e con la due volte candidata all'Academy Award Melissa McCarthy nel ruolo di Ursula.