La sirenetta: Harry Styles ha rifiutato il ruolo del principe Eric nel film Disney

La Sirenetta non avrà Harry Styles nel ruolo del principe Eric e la Disney starebbe decidendo in questi giorni il nome di chi reciterà accanto a Hailee Bailey nel nuovo film live-action.

Le fonti del sito Variety sostengono che Harry Styles, a cui era stata proposta la parte, abbia deciso di non partecipare al progetto e le notizie che erano apparse online alcune settimane fa fossero premature. Il casting del film La sirenetta è ancora in corso e il team della produzione è impegnato a ultimare le proprie scelte in vista dell'inizio delle riprese.

La nuova versione della storia di Ariel, la principessa al centro de La sirenetta, verrà diretta dall'esperto Rob Marshall e la protagonista sarà Halle Bailey, scelta molto discussa e criticata dai fan

Javier Bardem è stato indicato da più fonti come possibile interprete di Re Tritone.

Nel cast del progetto dovrebbero esserci anche Jacob Tremblay nel ruolo del pesciolino Flounder e Awkwafina in quello del gabbiano Scuttle, mentre le trattative con Melissa McCarthy, che potrebbe diventare la malvagia strega del mare Ursula, sarebbero ancora in corso.

La sceneggiatura del lungometraggio è stata firmata da David Magee, che sta lavorando alla bozza firmata inizialmente da Jane Goldman. Nel team dei produttori ci saranno Marc Platt, il regista Rob Marshall, John DeLuca e Lin-Manuel Miranda che si occuperà inoltre della creazione dei nuovi brani musicali in collaborazione con Alan Menken.

La sirenetta racconta la storia della principessa Ariel che incontra, durante una tempesta, l'affascinante principe Eric e decide di seguirlo sulla terra, ritrovandosi però alle prese con il malvagio piano della strega Ursula che la priva della voce.

