La Sirenetta, Halle Bailey sulle critiche: "Si continua ad andare avanti"

La versione live-action del classico animato La Sirenetta è stato al centro di molte polemiche a causa della scelta di affidare il ruolo di Ariel a Halle Bailey che ha ora spiegato come ha affrontato le critiche.

La giovane star, intervistata da Teen Vogue, ha avuto modo di spiegare la sua reazione all'acceso dibattito che si era scatenato online.

Halle Bailey ha raccontato che prova un'incredibile gratitudine nei confronti di chi l'ha scelta per il ruolo di Ariel e ha spiegato come affronta le critiche negative: "Io e mia sorella abbiamo sempre imparato a tenere alta la testa a prescindere dalla situazioni. Non importa quello che chiunque ha da dire su di te... Continui ad andare avanti".

La giovane star, in attesa di ritornare sul set del film La sirenetta, aveva in precedenza spiegato a Variety: "Mi sembra di sognare, e sono semplicemente grata. E non presto attenzione alla negatività".

Halle aveva raccontato: "Sarà meraviglioso e sono semplicemente così entusiasta di esserne una parte".

La versione live-action del classico d'animazione La sirenetta verrà diretta da Rob Marshall e la sceneggiatura sarà firmata da David Magee.

Halle Bailey avrà la parte della principessa Ariel, la sirenetta che sogna di diventare un essere umano, mentre Melissa McCarthy sarà la malvagia Ursula e Javier Bardem avrà la parte di Re Tritone.

Tra i produttori della nuova versione del lungometraggio ci sono Marshall, Marc Platt, John DeLuca e Miranda.