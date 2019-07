La Sirenetta: Halle Bailey sarà Ariel nel film live-action!

La Sirenetta ha trovato la sua Ariel: nella versione live-action sarà la giovanissima Halle Bailey a interpretare la protagonista del classico Disney.

La cantante, diventata famosa insieme alla sorella Chloe nel duo R&B Chloe x Halle, è stata scelta dal regista Rob Marshall dopo circa due mesi di provini, anche se, come confermato da una fonte interna, la Bailey è stata dal primo momento tra le favorite della produzione. "Dopo una lunga ricerca, è stato chiaro a tutti che Halle possiede quella rara combinazione di spirito, cuore, giovinezza, innocenza e spessore - oltre a una voce fantastica -, tutte qualità necessarie per interpretare un simile ruolo" ha dichiarato lo stesso regista nel comunicato ufficiale. Per Halle Bailey non si tratta di un vero e proprio esordio nel mondo Disney, in quanto per lei e per la sorella il successo è arrivato dopo aver vinto un concorso canoro su Radio Disney. Nè è un vero esordio come attrice: è tra gli interpreti di Grown-ish, serie spin-off di Black-ish.

L'incantevole Halle Bailey durante una performance musicale

La giovane Halle si unisce così a un cast che al momento prevede la presenza di Jacob Tremblay - che dovrebbe essere il pesciolino Flounder - e Awkwafina - che dovrebbe interpretare il gabbiano Scuttle -, mentre le trattative con Melissa McCarthy per il ruolo della strega del mare Ursula sono ancora in corso.

Una foto di Halle Bailey

La sceneggiatura del lungometraggio è stata firmata da David Magee, che sta lavorando alla bozza firmata inizialmente da Jane Goldman. Nel team dei produttori ci saranno Marc Platt, il regista Rob Marshall, John DeLuca e Lin-Manuel Miranda che si occuperà inoltre della creazione dei nuovi brani musicali in collaborazione con Alan Menken. La sirenetta racconta la storia della principessa Ariel che incontra, durante una tempesta, l'affascinante principe Eric e decide di seguirlo sulla terra, ritrovandosi però alle prese con il malvagio piano della strega Ursula che la priva della voce.