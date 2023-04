La Sirenetta: una nuova featurette svela nuovi passaggi del film e delle canzoni

La Sirenetta arriverà prossimamente nelle sale cinematografiche e una nuova featurette mostra nuove scene del film live-action e del lavoro compiuto sulle canzoni, vecchie e nuove.

Nel video si vede infatti Halle Bailey mentre interpreta alcuni dei brani ideati per la storia di Ariel, mentre Lin-Manuel Miranda e Rob Marshall lodano il talento della protagonista, sottolineando che ha conquistato tutti con la sua voce. Alan Menken viene mostrato mentre lavora in sala di incisione e nella featurette c'è spazio anche per dei momenti con star Melissa McCarthy, interprete di Ursula.

Halle Bailey, nel video diffuso dalla Disney, spiega inoltre che recitare nel film La sirenetta è un sogno che diventa realtà e che il suo mondo era cambiato quando ha visto per la prima volta il classico d'animazione, come accaduto a tante altre bambine che sognavano di diventare delle sirenette.

La sirenetta, Peter Pan & Wendy: per le attrici "correggeranno stereotipi e sessismo delle versioni animate"

Il film è interpretato dalla cantante e attrice Halle Bailey nel ruolo di Ariel; Jonah Hauer-King nel ruolo del principe Eric; Noma Dumezweni nei panni della regina Selina; Art Malik nel ruolo di Sir Grimsby; con il vincitore del premio Oscar Javier Bardem nel ruolo di Re Tritone; e con la due volte candidata all'Academy Award Melissa McCarthy nel ruolo di Ursula.

La Sirenetta è diretto dal candidato all'Oscar Rob Marshall, con una sceneggiatura del due volte candidato all'Oscar David Magee. Le musiche delle canzoni sono composte dal pluripremiato agli Academy Award Alan Menken, con i testi di Howard Ashman e i nuovi testi del tre volte vincitore del Tony Award Lin-Manuel Miranda. Il film è prodotto da Marc Platt, Lin-Manuel Miranda, John DeLuca e Rob Marshall, mentre Jeffrey Silver è il produttore esecutivo.