La sirenetta: Disney svela l'uscita in home video e i contenuti extra dell'edizione

Dopo il discreto risultato al box-office, il remake in live-action arriverà in edizione home video con tanti contenuti speciali.

Disney ha confermato che La Sirenetta approderà sul mercato home video in edizione 4K Ultra HD, Blu-ray e DVD il 19 settembre 2023, ben quattro mesi dopo la sua uscita nelle sale che ha registrato un incasso di circa 530 milioni di dollari, certamente al di sotto delle aspettative dello studio.

Prima di allora, La sirenetta sarà disponibile per l'acquisto in digitale dal 25 luglio prossimo. Insieme all'annuncio, è stata resa nota la lista dei contenuti extra delle edizioni home video del remake in live-action, ovvero una versione karaoke con i testi di tutte le canzoni che compaiono nel film, un documentario sulla realizzazione in cinque parti intitolato Hotter Under the Water e gli errori di scena, oltre a tutta una serie di featurette e trailer.

La sirenetta batte Spider-Man: Across the Spider-Verse e conserva il primo posto al box office italiano

Il film, di cui potete recuperare anche la nostra recensione, non è stato accolto benissimo dalla critica, ma è stato protagonista di diverse polemiche - rivolte principalmente al casting di Halle Bailey - fin dall'annuncio del progetto.

L'incasso al box-office italiano è stato comunque positivo, raggiungendo i 9.2 milioni di euro complessivi.