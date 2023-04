La sirenetta: il consiglio che Beyoncé ha dato a Halle Bailey per il ruolo di Ariel

Secondo quanto riportato da Entertainment Weekly, Beyoncé Knowles ha dato dei consigli ad Halle Bailey dopo che la giovane star è stata scelta per il ruolo di Ariel nell'imminente remake Disney live-action de La sirenetta: scopriamo quali sono state le preziose dritte che la superstar ha detto all'attrice e cantautrice statunitense.

La sirenetta: Halle Bailey in una scena sottomarina

Prima che la Bailey venisse scelta per il nuovo film di Rob Marshall, il suo duo musicale con sua sorella, Chloe x Halle, ha catturato l'attenzione di Beyoncé nel 2013, grazie ad una cover di "Pretty Hurts" che le due avevano postato su YouTube. La cantante di fama mondiale le ha immediatamente contattate per offrire alle due giovani un contratto con la sua etichetta discografica, la Parkwood Entertainment.

La Bailey ha recentemente rivelato che cosa le ha detto Beyoncé dopo la notizia del suo ruolo da protagonista ne La sirenetta: "È sempre stata molto, molto lusinghiera e orgogliosa di me, e questo significa il mondo per me, è stata una delle mie più grandi ispirazioni da quando avevo 3 anni. Mi ha solo detto di farmi valere, di non arrendermi e di credere in me stessa."

La Sirenetta: Halle Bailey in una foto del film

La nuova ed attesissima pellicola di Halle Bailey, il remake live action dell'omonimo film d'animazione Disney del 1989 basato sulla fiaba di Hans Christian Andersen La sirenetta, arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 24 maggio 2023, mentre negli Stati Uniti l'uscita è prevista per il 26 maggio.