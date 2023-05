La sirenetta, i capelli di Halle Bailey sono costati una cifra da capogiro: ecco quanto

Il remake live-action de La sirenetta ha avuto un budget enorme (pari a 200 milioni di dollari) e i capelli di Halle Bailey, l'attrice che interpreta Ariel, sono costati una cifra da capogiro principalmente perché l'attrice ha scelto di mantenere intatti i suoi lunghi dreadlock mentre interpretava il ruolo della celebre principessa Disney.

Soddisfare la sua richiesta è stata una sfida che il capo del dipartimento acconciature, Camille Friend, nominata agli Oscar, ha affrontato con determinazione: la truccatrice ha un curriculum di tutto rispetto ed è stata in grado di di utilizzare la sua vasta esperienza per trasformare la star in Ariel.

La Sirenetta, recensione: pasticcio in fondo al mare

Durante un'intervista con Variety, Friend ha spiegato che il primo passo per perfezionare i capelli della star è stato incontrare la sua famiglia per capire perché i suoi capelli fossero così importanti per lei: "Sono andata a conoscere la famiglia di Halle. Sua madre è una persona molto spirituale e la sua famiglia è amorevole. Ho iniziato a capire chi fosse e perché i suoi capelli fossero così importanti".

La sirenetta: Halle Bailey in una scena sottomarina

"Sapevo che una parrucca non sarebbe stata adatta", ha affermato Camille Friend. "I dreadlock di Halle sono lunghi più di 60 centimetri. Metterle una parrucca sarebbe stato folle. Così ho preso dei capelli e li ho avvolti attorno ai suoi dreadlock. In questo modo sono riuscita a cambiare il colore senza alterare la struttura interna dei suoi capelli. A causa della quantità di colore e della lunghezza, probabilmente abbiamo speso 150.000 dollari perché lo abbiamo fatto più e più volte; è stato un processo molto lungo."