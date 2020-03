La saga di Star Wars sta per sbarcare nel pianeta 4K UHD: ecco tutte le cover

Dal 4 maggio per la prima volta in 4K le trilogie prequel e classica, l'episodio 7 e lo spin-off Rogue One. Nuove edizioni per l'episodio 8 e per Solo. L'8 aprile esce intanto L'ascesa di Skywalker. E sono in arrivo i super cofanetti da collezione.

La saga di Star Wars sta per sbarcare nel magico mondo del 4K UHD. Dal prossimo 4 maggio, infatti, saranno disponibili per la prima volta in versione UHD distribuiti da Disney i sei film delle trilogie prequel e classica: (Star Wars ep. I - La minaccia fantasma, Star Wars ep. II - L'attacco dei cloni, Star Wars ep. III - La vendetta dei Sith, Guerre stellari, L'impero colpisce ancora, Il ritorno dello Jedi, poi l'episodio 7 Star Wars: Il risveglio della forza e lo spin-off Rogue One: A Star Wars Story. Ogni edizione conterrà tre dischi: il film in versione 4K, poi in versione blu-ray e quindi un disco bonus di contenuti speciali. Di tutti questi pubblichiamo le cover, come anche di quelle nuove dell'episodio 8 Star Wars: Gli ultimi Jedi e dello spin-off Solo: A Star Wars Story, che erano già state editate in 4K.

L'episodio 9, invece, Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, sarà disponibile già dall'8 aprile, non solo nella versione 4K UHD, ma anche in DVD, Blu-ray e 3D. Ma non è tutto. Ben presto sarà resa nota l'uscita ufficiale dell'edizione italiana del cofanetto con i 9 film delle trilogie (saranno esclusi dunque gli spin-off). I cofanetti, denominati The Skywalker Saga saranno disponibili in DVD, in Blu-ray e in 4K UHD: quest'ultimo box set, visto che come abbiamo visto ogni film avrà tre dischi, avrà dunque la bellezza di 27 dischi. Nei tre eleganti cofanetti da collezione ci sarà anche un libro illustrato con litografie iconiche.