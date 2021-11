La Ruota del Tempo, su Prime Video in streaming da oggi

Amazon Prime Video ha rilasciato oggi 19 novembre 2021 La ruota del tempo, attesa serie fantasy basata sui libri di Robert Jordan, con i primi 3 episodi della prima stagione in streaming.

Successivamente verrà rilasciato un episodio a settimana ogni venerdì, sino ad arrivare al finale di stagione del 24 dicembre 2021. La serie ha già ricevuto il via libera per una seconda stagione. The Wheel of Time è una delle serie fantasy più popolari e durature di tutti i tempi, con oltre 90 milioni di libri venduti. Ambientata in un mondo epico e tentacolare in cui la magia esiste e solo alcune donne possono utilizzarla, la storia segue Moiraine, componente di una organizzazione tutta al femminile incredibilmente potente chiamata Aes Sedai, al suo arrivo a Two Rivers. Lì inizia il suo pericoloso viaggio intorno al mondo insieme a cinque giovani uomini e donne, uno dei quali si profetizza sia il Drago Rinato, destinato a salvare o a distruggere l'umanità.

La ruota del tempo: un'immagine della serie

Basato sui best-seller fantasy di Robert Jordan, che hanno venduto più di 90 milioni di copie in tutto il mondo, The Wheel of Time è stato adattato per la televisione dall'executive producer/showrunner Rafe Judkins (Agents of S.H.I.E.L.D., Hemlock Grove). Larry Mondragon e Rick Selvage di Red Eagle Entertainment (Winter Dragon), Ted Field e Mike Weber di Radar Pictures (Jumanji: Welcome to the Jungle, Winter Dragon), Darren Lemke (Shazam!, Goosebumps, Winter Dragon), Marigo Kehoe e Uta Briesewitz saranno qui anche executive producer, con Briesewitz che dirigerà i primi due episodi. Rosamund Pike è produttrice e Harriet McDougal con Brandon Sanderson sono i consulting producer. The Wheel of Time è co-prodotta da Amazon Studios e Sony Pictures Television.