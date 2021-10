La ruota del tempo: una nuova clip dedicata al personaggio di Rosamund Pike

La serie La ruota del tempo debutterà su Amazon Prime Video il 19 novembre e, durante il New York Comic Con, è stata condivisa una nuova clip che regala qualche anticipazione.

Nel video si vede una scena ambientata in una taverna dove entra, in modo inaspettato, al'Lan Mandragoran, interpretato da Daniel Henney, che presenta Moiraine Damodred, ruolo affidato a Rosamund Pike. I due sono alla ricerca di un letto per la notte e attirano l'attenzione di tutti i presenti.

La ruota del tempo è la serie ideata come adattamento dei romanzi di Robert Jordan prodotta per Amazon Prime Video. Nella scena mostrata all'evento americano appaiono anche Egwene al'Vere, Perrin Aybara a Ran al'Thor, personaggi interpretati da Madeleine Madden, Marcus Rutherford e Josha Stradowski.

Durante il New York Comic-Con è stato inoltre annunciato l'arrivo nel cast della seconda stagione di Ceara Coveney che avrà la parte di Elayne Trakand, e di Natasha O'Keefee e Meera Syal a cui sono stati affidati "due dei personaggi più importanti della serie".

La ruota del tempo è una delle serie fantasy più popolari e durature di tutti i tempi, con oltre 90 milioni di libri venduti. Ambientata in un mondo epico e tentacolare in cui la magia esiste e solo alcune donne possono utilizzarla, la storia segue Moiraine (Rosamund Pike), componente di una organizzazione tutta al femminile incredibilmente potente chiamata Aes Sedai, al suo arrivo a Two Rivers. Lì inizia il suo pericoloso viaggio intorno al mondo insieme a cinque giovani uomini e donne, uno dei quali si profetizza sia il Drago Rinato, destinato a salvare o a distruggere l'umanità.