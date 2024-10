La rosa della vendetta, anticipazioni 13 ottobre 2024: Gulendam tra la vita e la morte!

Le anticipazioni de La rosa della vendetta, in onda stasera su Canale 5, annunciano nuovi drammi per Gulcemal, che pagherà caro l'aver lasciato sua sorella in balia di Mert.

La rosa della vendetta torna stasera su Canale 5 in prima serata con nuovi drammi. Se Deva vive ormai costantemente nel dubbio, a soffrire di più di tutto quello che le è improvvisamente piovuto addosso è la povera Gulendam.

Ricordiamo che la soap turca è disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, dove è possibile recuperare tutte le vecchie puntate già trasmesse in chiaro.

Anticipazioni La rosa della vendetta: Deva scoprirà presto chi è sua madre?

Ibrahim non vuole che Deva sposi Gulcemal ma non sa come impedire questa unione. In un tentativo disperato, chiama Gara e la ricatta: o lei farà qualcosa per convincere la ragazza a non sposare quel tizio oppure lui sarà costretto a dirle che Gara è la sua vera madre.

Nel frattempo anche Zafer ci ha messo lo zampino: Gulcemal l'ha raggiunta in ospedale e, ancora scosso da quello che ha scoperto, dimentica completamente di rassicurare l'amata. Deva prova a contattarlo più volte ma senza successo: ora teme che lui l'abbia ingannata e che non tornerà mai più indietro.

Tra Gulendam e Mert scoppia l'ennesima, violenta lite: la giovane ha capito che c'è la mano di suo marito dietro tutto quello che sta accadendo. Mert però nega: è vero, lui ha chiesto a Ibrahim di convincere Deva a fare un passo indietro, ma non ha idea di cosa sia successo dopo, soprattutto non sa cosa sia successo a Gulcemal.

Quando Ibrahim e Ipek arrivano da loro, Gulendam è ormai furiosa: accusa i due di essere arrivati troppo tardi e solo la forza dei due uomini la trattengono dal fare del male, fisicamente, a Ipek.

Nel frattempo Deva è sempre più preoccupata: Ipek comincia a dubitare del ritorno di Gulcemal, Armagan invece prova a rassicurare la promessa sposa perchè certo che il suo fidanzato non la abbandonerebbe mai. Più distanti, Ibrahim e Gara discutono: Mert conosce la verà identità della donna e, se non sarà lei a parlarne con sua figlia, dovrà farlo Ibrahim prima che l'ex fidanzato di Deva spifferi tutto.

Gulcemal finalmente dà sue notizie ma non a Deva: quando telefona a Vefa è solo per ordinargli di portare Mert alla scogliera. Gulendam in un momento di lucidità estrema capisce che ancora una volta dietro tutto quello che sta succedendo c'è Zafer.

Sopraffatta da tutto quello che ha finalmente compreso, Gulendam tenta il suicidio! Quando suo fratello la raggiunge in ospedale, scopre che, dopo aver perso molto sangue, ora la giovane sta lottando tra la vita e la morte.