La rosa della vendetta, anticipazioni del 10 novembre 2024: Gulcemal, abbandonato, prende una decisione fatale

La rosa della vendetta, che torna stasera su Canale 5 alle 21:30 con la penultima puntata, è pronta a lasciare il suo pubblico col fiato sospeso in vista della prossima settimana, quando verrà scritta la parola fine alla triste storia di Gulcemal.

Per chi volesse recuperare le puntate in vista del gran finale, ricordiamo che la soap turca, ispirata alla favola de La bella e la bestia, è visibile anche in streaming, su Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutte le puntate precedenti.

Anticipazioni La rosa della vendetta: il faccia a faccia decisivo tra Gulcemal e Zafer!

Gulendam, decisa a lasciarsi tutto alle spalle e a ricominciare lontano da tutto e tutti con il suo bambino, scopre con sorpresa che in verità non tutto è perduto. Mert, infatti, stava in realtà progettando la fuga insieme a lei, desideroso di vivere una nuova vita insieme alla sua nuova famiglia lontano da un passato ingombrante. Gulendam, colpita, gli chiede di tornare da lei e di coronare quel sogno che ora li accomuna.

Il sereno sembra tornato anche tra Deva e Gulcemal, che passano una romantica notte insieme. Purtroppo al risveglio l'uomo trova una brutta sorpresa: sua moglie è andata via! Ha lasciato una lettera in cui spiega che, pur essendo innamorata, ha bisogno di allontanarsi per sempre dal suo passato e dai suoi ricordi più dolorosi, che ora comprendono anche la lo storia d'amore.

Deva parla della sua decisione anche con Ibrahim e Ipek: vuole vivere una vita finalmente libera dai fantasmi di un passato che non ha scelto.

Di ritorno alla tenuta, Gulcemal si scontra con sua sorella, che gli comunica di essere pronta a seguire suo marito: andranno a vivere lontani da lui, nella casa di Zafer.

Gulcemal decide quindi di chiedere un incontro a sua madre: lei accetta, si vedranno sulla scogliera. L'uomo, ora che è stato abbandonato dalle persone a lui più care, vuole sapere una sola cosa: c'è mai stato un solo momento in cui lei lo abbia davvero amato come si dovrebbe amare un figlio? Zafer lo guarda con freddezza e gli risponde semplicemente di no, Gulcemal, distrutto, si lancia nel vuoto!

Cinque anni dopo, tutti ormai sanno che lui è morto.