La rosa della vendetta, anticipazioni ultima puntata, stasera su Canale 5: come finisce la serie turca?

Nelle anticipazioni dell'ultima puntata de La rosa della vendetta, in onda in questa domenica 17 novembre su Canale 5, scopriremo se Gulcemal è ancora vivo e cosa è successo a Deva dopo 5 anni.

Il momento che i suoi fan aspettavano da mesi è finalmente giunto: stasera su Canale 5 alle 21:30 andrà in onda l'ultima puntata de La rosa della vendetta. La serie turca, "inaugurata" in estate, era stata sospesa dai palinsesti nei mesi più caldi per poi tornare nelle prime serate autunnali, con un successo decisamente maggiore. Per quasi 40 episodi le esistenze tormentate di Deva e Gulcemal hanno tenuto il pubblico con il fiato sospeso, ed è giunta l'ora di scoprire cosa la sorte ha riservato a questi due personaggi.

Anticipazioni del 17 novembre: Deva ha un figlio!

La scorsa settimana si era chiusa in maniera inaspettata: con un biglietto, Gulcemal aveva chiesto a sua madre di raggiungerlo sulla scogliera per un confronto. La domanda che l'uomo aveva in mente era solo una: da quando l'aveva messo al mondo, Zafer aveva mai provato un solo momento d'amore incondizionato verso quel figlio tanto osteggiato? La risposta negativa aveva spinto Gulcemal a lasciarsi andare nel vuoto. Nonostante il mancato ritrovamento del corpo, l'imprenditore era stato dichiarato morto.

Dopo un salto temporale di cinque anni, ritroviamo Mert e Gulendam felici con la loro bambina, Mujgan. Zafer è rimasta a vivere insieme a loro ma per lei non c'è pace: affetta dai primi sintomi di demenza senile, la donna è ossessionata dal desiderio di ritrovare in vita quel figlio che tanto ha osteggiato. Gravata dai sensi di colpa, la donna sogna Gulcemal ormai ogni notte, e nei suoi sogni riesce a vederlo, felice, ancora bambino.

La rosa della vendetta, nella versione italiana, è composta da 2 stagioni e da 40 episodi

Come lei, anche Deva non è mai riuscita a dimenticare Gulcemal, e anche lei ha un motivo per continuare a sperare, segretamente, che sia ancora vivo: scopriamo infatti che aveva deciso, cinque anni prima, di fuggire da un passato doloroso perchè aveva scoperto di essere incinta! Deva ha avuto un figlio, Cemal, nato dall'amore con Gulcemal.

Sarà proprio ciò che accadrà al bambino il punto di svolta del finale, quando Gara e Ibrahim avvertono Deva della scomparsa del piccolo.

Viene avvisata la polizia, mentre madre e nonni lo cercano senza sosta, ma a ritrovare il bambino è la persona più inattesa: Gulcemal! Prima di consegnarlo alle forze dell'ordine, decide di trascorrere un po' di tempo con suo figlio. Vanno a mangiare insieme e, prima di separarsi, il piccolo Cemal infila un libro nel suo zaino. La notizia della scomparsa di Cemal giunge anche a casa di Zafer, dove nel frattempo sono arrivati anche Ipek e Armagan, di nuovo in grado di camminare dopo una terapia segretamente finanziata da Gulcemal.

Nel frattempo il protagonista raggiunge il porto, deciso a lasciare Istanbul, ma un incontro lo intenerisce e lo trattiene: una mendicante chiede aiuto per il suo bambino. Gulcemal, che ha già scoperto il libro lasciatogli da Cemal, decide di tornare indietro. Va di nuovo alla polizia ma questa volta per chiedere l'indirizzo di Deva.

Come finisce La rosa della vendetta

Gulcemal ha scelto di ricongiungersi con Deva in un giorno speciale, quello in cui si terrà un evento a lui dedicato a cui parteciperanno tutti i suoi familiari. Arriva con largo anticipo per osservare tutti da lontano, poi affida il libro a una responsabile, chiedendo che venga consegnato alla sua amata.

Assistendo senza essere visto alla cerimonia, Gulcemal scoprirà così che Deva non l'ha mai dimenticato e che, al contrario, gli ha promesso amore eterno. Nei minuti finali della soap, il protagonista deciderà di uscire allo scoperto, lasciando tutti senza parole.

Gulcemal spiegherà di aver inscenato la sua morte per lasciare libere tutte le persone che ha più amato, convinto che fosse la sua presenza a rendere infelici le loro vite. Se tutti saranno felici di riabbracciarlo, la più emozionata e incredula sarà sua madre, Zafer, pronta a chiedere il suo perdono e a recuperare il tempo perduto.