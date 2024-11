La rosa della vendetta, anticipazioni 3 novembre 2024: Deva sotto shock! Ha scoperto chi è la sua vera madre

Mentre si avvicina al finale di serie, La rosa della vendetta, nella puntata in onda su Canale 5 in questa domenica 3 novembre 2024, porta finalmente al pettine molti dei nodi che si trascinavano fin dalla prima puntata. Deva, per esempio, sarà costretta a rivedere la propria idea di famiglia, perchè non soltanto scoprirà di avere una madre ancora in vita, ma anche un fratello.

Anticipazioni La rosa della vendetta: Zafer è disperata e sull'orlo della bancarotta

Quando, da bambina, Deva era malata, Ibrahim, l'uomo che considera a tutti gli effetti suo padre, le preparava una zuppa con pastina a forma di fiore. Questo ricordo fa compagnia alla giovane sempre nei momenti di difficoltà, ma quello che oggi le manca è la presenza rassicurante del padre. A raccogliere la confessione è Gara, che, commossa, racconta quanto appena scoperto a Gulcemal, pregandolo di perdonare la moglie.

Lui, non insensibile alle sofferenze di Deva, prova a convincere Ibrahim a prendersi cura della giovane.

Ibrahim prepara la zuppa per Deva ma, nel servirgliela, la pone di fronte a una scelta: o lei divorzierà da Gulcemal, oppure dovrà smettere di considerarlo suo padre. Come mai l'uomo è talmente netto sulla relazione tra la figlia e l'imprenditore? La risposta arriva proprio mentre Gulcemal lo sta riportando a casa: Deva è figlia naturale di Mustafa, il suo acerrimo nemico!

Nel frattempo Ipek, sulla strada per l'aeroporto, confessa i suoi sentimenti ad Armagan, che decide di non partire più.

Per Deva sta per arrivare il momento delle risposte: Zafer le rivela chi era suo padre, ma mente, pur conoscendo la verità, su sua madre. A quel punto Gara esce allo scoperto: è lei la vera madre di Deva! Mentre Zafer ha un malore, la giovane, sotto shock, rifiuta qualunque contatto con Gara. Decide di preparare i bagagli e lasciare quella casa.

Quando arriva da Ibrahim, deve affrontare anche la scoperto di un altro segreto che la trova, però, meno contrariata: come l'uomo sta spiegando ai diretti interessati, Deva e Armagan sono fratelli! La giovane è grata per questo regalo che la sorte le ha fatto, ma sente anche il dovere di svelare che Zafer ha tentato di uccidere Gara. Armagan è sconvolto dalla freddezza e dalla perfidia di sua madre.

In una lunga conversazione a cuore aperto, Deva chiarisce con Armagan di non considerare Mustafa come il suo vero padre e di non potergli perdonare di averla abbandonata. Gara invece deve fare i conti con il risentimento di Gulendam, che la mette alla porta, ma non prima di aver svelato anche a suo fratello chi è veramente. Zafer invece è in ospedale quando viene raggiunta da una notizia terribile: è sull'orlo del collasso finanziario. Disperata, prova a mettere in vendita proprietà e ricchezze.