La rivolta delle ex, stasera su Italia 1: trama, curiosità e cast del film con Matthew McConaughey

Stasera su Italia 1 in prima serata va in onda La rivolta delle ex, trama, curiosità e cast del film con Matthew McConaughey

La rivolta delle ex è il film che stasera, 26 aprile, gli amanti delle commedie romantiche potranno godersi su Italia 1 in prima serata. La pellicola è diretta da Mark Waters. La sceneggiatura è stata scritta da Jon Lucas e Scott Moore. Trama, curiosità, trailer e cast del lungometraggio.

La rivolta delle ex: Trama del film del 26 aprile su Italia 1

Jennifer Garner e Lacey Chabert in una scena del film La rivolta delle ex

Il famoso fotografo delle dive Connor Mead ama la libertà, il divertimento e le belle donne... esattamente in questo ordine. Scapolo incallito, non ci pensa due volte a rompere con più ragazze contemporaneamente in videoconferenza mentre ci sta già provando con la prossima.

Matthew McConaughey tenta il gesto atletico per salvare una torta in una scena del film La rivolta delle ex

Suo fratello Paul, al contrario, è decisamente più romantico e infatti sta per convolare a nozze. Purtroppo alla vigilia del matrimonio la scarsa sensibilità di Connor rischia di mandare tutto a monte, ma a fermarlo ci penseranno la sua ex fidanzata Jenny e il fantasma del defunto zio Wayne.

Curiosità su La rivolta delle ex, il film del 26 aprile di Italia 1

Matthew McConaughey in un'immagine del film La rivolta delle ex

La rivolta delle ex è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 3 Luglio 2009 distribuito da Warner Bros. Christa B. Allen, che ha interpretato il personaggio di Jennifer Garner da adolescente in alcune scene del film, ha già recitato come la versione tredicenne di un personaggio interpretato da Jennifer nel suo primo ruolo sul grande schermo nel film 30 anni in un secondo. Le riprese del film si sono svolte in Massachusetts, negli Stati Uniti.

Jennifer Garner e Matthew McConaughey sono i protagonisti del film La rivolta delle ex

La pellicola è una rivisitazione della storia di Canto di Natale di Charles Dickens, dove il protagonista è visitato dai fantasmi del passato, del presente e del futuro. In questo caso, il protagonista è visitato dalle ex fidanzate.

La nostra recensione de La rivolta delle ex. Il trailer del film potete vederlo grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity.

La rivolta delle ex: Interpreti e personaggi