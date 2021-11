La rivincita delle bionde 3 si farà: svelata la trama del film con Reese Witherspoon

Pamela Abdy, dirigente della MGM, ha confermato che La rivincita delle bionde 3 si farà, svelando anche importanti dettagli della trama del film che vedrà nuovamente protagonista Reese Witherspoon.

Dopo che, nel 2018, è stato annunciato che Reese Witherspoon avrebbe ripreso il ruolo di Elle Woods ne La rivincita delle bionde 3, sono stati condivisi ben pochi aggiornamenti sullo sviluppo del nuovo capitolo del franchise. Ci ha quindi pensato Pamela Abdy, dirigente della MGM, a farci conoscere il destino del progetto cinematografico. In una nuova intervista con The Hollywood Reporter, Abdy ha finalmente fatto luce sulla pre-produzione del film e su dove sarà il personaggio di Elle quando la ritroveremo sul grande schermo. Considerando che sono passati quasi due decenni dall'ultima volta che l'abbiamo vista, bisogna aspettarsi più di qualche cambiamento.

La rivincita delle bionde (Legally Blonde), rilasciato nel 2001, ha portato sullo schermo l'omonimo romanzo di Amanda Brown, ottenendo risposte ragionevolmente positive da parte della critica e incassando 140 milioni di dollari globali, a fronte di un budget di 18 milioni. Due anni dopo, è invece uscito il sequel del film, Una bionda in carriera, accolto da recensioni contrastanti e da un ritorno economico al di sotto delle aspettative: questo ha fatto sì che si riducessero drasticamente le possibilità di un ulteriore sequel, almeno fino ad oggi.

Nel giugno di tre anni fa è stato riferito che Reese Witherspoon stava discutendo con la MGM per riprendere il suo ruolo in un nuovo capitolo della saga. Il film sarebbe entrato in produzione per uscire nel 2020 ma, a causa dell'emergenza sanitaria, il film è stato ritardato e poco dopo è stato anche segnalato che avrebbe ricevuto una sceneggiatura completamente nuova, con un'uscita prevista per maggio 2022.

Pamela Abdy ha rivelato a THR che il nuovo film vedrà Elle nei panni di una madre lavoratrice che ora ha compiuto 40 anni. Ha detto: "Sta succedendo davvero. Mindy Kaling e Dan Goor lo stanno scrivendo proprio in questo momento. Reese e Lauren Neustadter stanno producendo con Marc Platt. Lo stiamo sviluppando tutti insieme. Che aspetto ha Elle Woods a 40 anni? Elle è una mamma con una carriera fiorente. Non vediamo l'ora che la sceneggiatura venga ultimata, nel primo trimestre del nuovo anno".

Sebbene non ci sia ancora stato un aggiornamento della data di uscita, risulta praticamente impossibile che il film esca a maggio 2022, considerando che la sceneggiatura non sarà pronta fino all'inizio del prossimo anno e che non è stato ancora annunciato annunciato il cast completo. Più verosimile sarebbe un rilascio de La rivincita delle bionde 3 per il 2023.