Legally Blonde 3: Reese Witherspoon spera venga realizzato il sequel grazie a Top Gun: Maverick

Il film Legally Blonde 3, il secondo sequel della commedia Una bionda in carriera, è ancora in fase di sviluppo e Reese Witherspoon ha ora svelato che il successo di Top Gun: Maverick potrebbe dare la spinta giusta per mettere in cantiere il progetto.

L'attrice, intervistata da USA Today, è tornata a parlare dell'atteso lungometraggio in cui potrebbe interpretare nuovamente Elle Woods.

Reese Witherspoon ha dichiarato: "Sto ancora sperando che Legally Blonde 3 prenda forma nel modo giusto. È come Top Gun. Hanno aspettato a lungo prima di realizzare un'altra versione di quel film, e ho amato l'elemento nostalgico che hanno inserito nel progetto. Quindi decisamente ci ha dato molta ispirazione riguardante quello che vogliamo fare con Elle Woods e per assicurarci che abbiamo tutti quei punti di forza che interessavano alle persone".

L'attrice ha quindi sottolineato: "Sento che questi personaggi sono come dei miei amici, quindi li voglio salvaguardare. Non vorrei mai realizzare una versione della loro storia inferiore e mediocre".

Il terzo capitolo della storia di Elle avrebbe dovuto arrivare nelle sale nel 2023, tuttavia per ora lo sviluppo è ancora nelle prime fasi.

Una bionda in carriera, nel 2001, ha incassato ben 141.8 milioni di dollari. Nel cast c'erano anche Luke Wilson, Selma Blair, Matthew Davis, Victor Garber e Jennifer Coolidge.