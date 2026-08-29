La Promessa, stasera 29 agosto in prima serata: Angela sceglie Curro prima delle nozze con Beltrán

Nuovo triplo appuntamento in prima serata per i fan de La Promessa, in onda questa sera, sabato 29 agosto, con tre episodi a partire dalle 21:30. Puntata densa di svolte a Palazzo Luján: Beltrán accetta di sposare Angela ma la ragazza chiede due giorni prima delle nozze da passare con Curro. Intanto Lope caccia il ladro di ricette e Manuel cerca un costruttore

Angela vuole trascorrere due giorni con Curro prima del matrimonio

Dopo aver riflettuto a lungo sulla proposta, Beltrán accetta ufficialmente di sposare Angela. L'uomo è disposto a diventare il suo scudo contro il Capitano e a proteggerla dalle conseguenze della situazione in cui si trova.

Prima di arrivare al fatidico sì, però, Angela pone una precisa condizione. La ragazza vuole ottenere il permesso di trascorrere due giorni da sola con Curro, prima di legarsi definitivamente a Beltrán. Per Angela si tratta dell'occasione di vivere un ultimo momento di intimità con Curro, l'uomo che ama davvero. La richiesta rende ancora più delicato il rapporto tra i tre e potrebbe avere conseguenze importanti prima delle nozze.

Beltrán e Angela

Manuel, Toño ed Enora cercano un costruttore per il loro aereo

Non sono soltanto le vicende sentimentali a tenere banco. Il talento di Manuel, Toño ed Enora continua ad attirare un interesse crescente. Il rivoluzionario progetto del motore realizzato dai tre potrebbe infatti trasformarsi in qualcosa di molto più grande. Per riuscire a produrre l'aereo su larga scala, però, hanno bisogno di trovare un costruttore disposto a finanziare e realizzare l'invenzione.

Lope indaga dopo la scoperta di Curro

Nei locali della servitù esplode invece la rabbia di Lope. È ancora una volta Curro a fare una scoperta importante: una delle ricette del cuoco è stata pubblicata utilizzando lo pseudonimo di Madame Cocotte. La notizia ferisce profondamente Lope, che si sente tradito dopo aver visto una propria creazione attribuita a un'identità misteriosa. Il cuoco non è disposto a lasciar correre e decide così di avviare un'indagine.

Petra è interpretata da Marga Martínez

L'obiettivo di Lope è scoprire chi si nasconde dietro il nome di Madame Cocotte e, soprattutto, chi abbia sottratto e pubblicato la sua ricetta.

Petra confessa a Padre Samuel la minaccia di Cristóbal

Anche Petra vive ore particolarmente difficili. Sulla donna pesa un ultimatum di appena cinque giorni, dopo la spietata minaccia di licenziamento ricevuta da Cristóbal. Disperata e sempre più preoccupata per il proprio futuro, Petra decide di confidarsi con Padre Samuel. La donna cerca nel sacerdote un sostegno per affrontare la situazione e per non crollare davanti alla prospettiva di perdere il proprio ruolo.

María Fernández riflette sul futuro della gravidanza

Nel frattempo, María Fernández continua a interrogarsi sul futuro della sua gravidanza. La giovane deve affrontare una scelta particolarmente complessa e dolorosa. María riflette infatti sulla possibilità di portare avanti la maternità da sola, valutando con attenzione le conseguenze di una decisione destinata a cambiare profondamente la sua vita.