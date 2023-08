La Promessa, anticipazioni delle trame delle puntate dal 28 agosto al 2 settembre 2023

Queste sono le anticipazioni delle trame delle puntate de La Promessa, in onda su Canale 5 dal 28 agosto al 2 settembre 2023 alle 14:45. La soap spagnola è ambientata a Cordova nel 1913. La trama ruota attorno a Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La Promessa per vendicare la morte di sua madre e scoprire chi, anni prima, ha rapito il fratello minore. Sul portale Mediaset Infinity è possibile seguire La Promessa in streaming, in diretta e on demand.

La Promessa, trama di lunedì 28 agosto

Salvador e Maria si dicono addio. Lui parte per il fronte africano. Maria trova in camera il diario di Jana. Lo legge e scopre che Jana vuole vendicarsi di un uomo. Intuisce che sia il barone. Trova anche una pistola. Preoccupata, addormenta Jana con il cloroformio e la lega al letto, portandola a riflettere sulle sue azioni.

La promessa: una foto promozionale del cast della soap

Cruz e Alonso acconsentono a mandare Leonor a studiare moda a Parigi. Leonor dà la notizia a Mauro poi fa un discorso di addio davanti a tutta la sua famiglia. Camilo riceve una telefonata dal duca de los Infantes, il quale gli intima di tenere d'occhio sua figlia Jimena e di verificare che le voci sulla rovina della famiglia Lujan siano vere. In tal caso, il duca si dice pronto ad annullare il matrimonio.

Manuel scrive un biglietto a Jana, in cui le dice che è disposto a mandare all'aria il suo matrimonio a patto che loro due lascino la Promessa insieme. Le dà appuntamento all'hangar per fuggire, ma Jana non trova il biglietto e quindi non si presenta all'appuntamento.

Martedì 29 agosto: Manuel è scomparso

A La Promessa il risveglio non è dei migliori. Infatti, sia Manuel che il barone non si trovano da nessuna parte. La Guardia Civile, su richiesta di Alonso, si mette alla ricerca del ragazzo e poco dopo comunica ai signori che è stato ritrovato un aeroplano precipitato a Puebla de Tera.

Alonso parte subito per capire se si tratta dell'aeroplano di Manuel. Intanto, Cruz non riesce a nascondere la sua profonda frustrazione per non conoscere la sorte del figlio, ma nemmeno quella di suo padre, che sembrerebbe essere partito per Cordova senza nemmeno salutare la propria famiglia.

La promessa: Pare Camilo in una scena della soap

Anche Teresa e Pia sembrano essere sconvolte per qualcosa, anche se al resto della servitù dicono di non sentirsi molto bene a causa di qualcosa che hanno mangiato. Sarà davvero così o nascondono qualcosa? Petra si insospettisce e inizia a fare domande a Simona e Candela.

Nella puntata di mercoledì 30 agosto: la sorte di Manuel è rivelata

L'impatto della notizia della morte di Manuel è devastante: era il pilota dell'aereo precipitato. Romulo dà la notizia ai servi, che si mettono al lavoro per addobbare a lutto La Promessa. Il dolore alberga ora nel palazzo e ognuno lo gestisce come può.

La promessa: Ana Garcés in una scena della soap

Cruz è sprofondata nel dolore di madre, ma cerca di apparire la più solida possibile. Al lutto, si aggiunge la difficoltà di ritrovare il Barone, scomparso senza lasciare traccia. Il pianto di Jimena per la morte del fidanzato percorre i corridoi delle stanze dei signori.

Tale è la sua intensità, che la Marchesa ordina che la ex nuora, non più futura, ormai, venga addormentata con il laudano. Maria è disperata per l'assenza di Salvador, che è stato mandato a combattere in Africa. Il dolore di Jimena risveglia i ricordi di Candela sulla morte del marito e racconta a padre Camilo anche dell'affetto che Candela le ha dimostrato in quell'occasione.

La promessa di giovedì 31 agosto: Simona ha dei dubbi su Camilo

Catalina annuncia a tutti che Manuel è ancora vivo. Il duca de Los Infantes ordina a Camilo di trovate prove tangibili sulla poca stabilità economica della Promessa, con l'intenzione di annullare il fidanzamento tra Jimena e Manuel e convincere Jimena a non sposarlo qualora non muoia in ospedale.

Camilo inizia quindi a parlare con Jimena, che gli rivela la sua rabbia nei confronti della marchesa per averla rimproverata. Successivamente Cruz si scuserà con Jimena per il suo comportamento.

La promessa: una scena della soap

In seguito, Camilo parlerà con Simona, strappandole una confessione molto delicata sul suo passato, ma l'atteggiamento poco ecclesiastico di Camilo solleverà in Simona qualche sospetto, che condividerà con Candela e Jana.

Cruz ordinerà di far preparare la camera per Manuel, avendone chiesto il trasferimento dall'ospedale presso La Promessa. Inoltre, chiederà novità sul barone, suo padre, di cui non si hanno ormai notizie da tempo.

Venerdì 1° settembre: Chi si prenderà cura di Manuel?

Curro e Jana commentano la notizia che Manuel non è morto. Sembra che Manuel entro un paio di giorni tornerà a casa ma non si conoscono le sue condizioni. Jana cerca di nascondere a Curro il libro di Delitto e castigo, ma Curro se ne accorge. Per fortuna non nota il biglietto all'interno.

La promessa: una scena della soap

Lope dice a Maria di aver promesso a Salvador di occuparsi di lei e vedendola triste la invita a ballare. Maria non vuole uscire dal palazzo, così Lope le propone di imparare a giocare a mus. Petra chiede a Candela perché quando è entrata in cucina lei e Simona hanno di colpo smesso di parlare e se stessero parlando male di lei. Candela le dice che non è così e che stavano dicendo che Camilo era un ficcanaso.

Camilo, su suggerimento del duca, dice a Jimena che probabilmente sarà molto difficile occuparsi di Manuel. Simona sgrida Candela per quello che ha detto a Petra. Catalina e Curro sono molto preoccupati per le condizioni di Manuel. Il barone è sparito, non si hanno sue notizie.

Nell'episodio di sabato 2 settembre il padre di Cruz è ancora sccomparso

Cruz è preoccupata perché non riesce a rintracciare suo padre da nessuna parte, nostante le sue intense ricerche. Petra mette al corrente Camilo del fatto che Simona e Candela parlano male di lui.

Questo mette l'uomo in allarme e origlia una conversazione tra le due donne e Pia. Jana prepara la stanza per il ritorno di Manuel a la Promessa. Jimena le chiede di aiutarla a occuparsi di lui e le confida di apprezzarla moltissimo come cameriera e come persona.

Petra ha intuito che Teresa nasconde qualcosa e tenta di interrogarla per saperne di più, ma Pia arriva in soccorso della ragazza, accusata da Petra di avere una relazione col barone.

Romulo dimostra la sua riconoscenza a Jana per averlo curato dopo l'aggressione, regalandole degli stivali. Maria riceve una lettera da Salvador. Jana trova delle fotografie nell'hangar e scopre che Manuel ne conserva una che la ritrae.