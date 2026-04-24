La Promessa anticipazioni 25 aprile: Romulo si dimette per Emilia e impone il silenzio

La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Romulo sceglie l'amore di Emilia e prepara le dimissioni. Intanto Pia, Curro e Lope tornano in gioielleria per smascherare chi ha ucciso Jana con il cianuro

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Il Duca Lisandro annuncia ad Adriano e Catalina di aver ottenuto dal Re la loro nomina a Conti di Garcia y Luján. Per Adriano, l'ex mezzadro, è un'ascesa sociale incredibile, mentre Catalina vede nel titolo lo scudo perfetto per proteggere i gemelli. La notizia, però, scatena il caos: Jacobo è consumato dalla gelosia, mentre Leocadia affronta furiosa il Duca per essere stata esclusa da una decisione così vitale.

Proprio Leocadia, decisa a fare terra bruciata intorno a Curro, accelera l'esilio di Angela. La ragazza riceve l'ordine di partire immediatamente per Cordoba, prima tappa del suo trasferimento forzato in un collegio in Svizzera. L'obiettivo è chiaro: separare i due giovani e spezzare l'ultima ancora di salvezza del ragazzo. Intanto Emilia confessa a Candela, Lope e Vera la sua unione con Don Romulo.

Curro e Lope nella gioielleria

La Promessa anticipazioni: addio alla Tenuta: Romulo pronto alle dimissioni

Finalmente viene svelato il contenuto del patto segreto tra Don Romulo ed Emilia. Il maggiordomo ha capito che una storia d'amore vissuta tra le mura della tenuta sarebbe impossibile: il suo lavoro richiede dedizione totale e finirebbe per logorare il loro rapporto. Per questo, Romulo ha deciso di dare le dimissioni per vivere il suo amore con Emilia lontano da Palazzo Luján.

Tuttavia, un uomo del suo onore non può andarsene lasciando il caos: Romulo confessa a Emilia di dover organizzare ogni dettaglio del passaggio di consegne prima di annunciare ufficialmente la sua partenza. Per evitare interferenze, il maggiordomo impone a Emilia il massimo segreto: nessuno, nemmeno i marchesi, deve sapere che il pilastro della servitù sta per andarsene.

Curro Lope ed Esmeralda

Il piano di Pia, Curro e Lope

Dopo lo shock della scoperta del cianuro all'interno dello smeraldo falso, Pia, Curro e Lope non hanno dubbi: quel veleno è la chiave per scoprire chi ha ucciso Jana. I tre si riuniscono segretamente per organizzare un piano d'azione rischioso.

L'obiettivo è tornare alla gioielleria Llop e, questa volta, non come semplici clienti. Vogliono costringere i proprietari a rivelare chi ha commissionato la creazione di quel bracciale "mortale". Curro è più determinato che mai: ora che sa come è morta sua sorella, non si fermerà finché non avrà il nome del mandante tra le mani. Il pericolo è però altissimo: la gioielleria sembra essere il centro di una rete di sicari molto più potente di quanto immaginassero.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Curro attacca Lisandro e Alonso lo costringe a chiedergli scusa.