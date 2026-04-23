La Promessa anticipazioni 24 aprile: Adriano nominato conte, Jacobo e Leocadia furiosi

La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: il Duca Lisandro spiazza tutti con un annuncio, Adriano e Catalina ricevono un titolo nobiliare. Intanto, Leocadia mette in atto il piano per allontanare Angela da Curro.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Padre Samuel, logorato dal rimorso per la sparizione di Petra, confessa l'impensabile: è stato lui stesso a inviare la denuncia anonima alla Curia. Davanti a una Maria impietrita, il sacerdote rivela il suo movente: non lo ha fatto per fervore religioso, ma per amore. Samuel desiderava essere allontanato dalla Chiesa per rinunciare ai voti e vivere finalmente il suo sentimento per la domestica. Tuttavia, il suo piano di auto-sabotaggio ha finito per travolgere Petra.

Nel frattempo, il mistero della morte di Jana giunge a una svolta decisiva. Lope, Curro e Pia scoprono che il cianuro nascosto nel bracciale della gioielleria Llop è lo stesso veleno che ha ucciso la giovane cameriera. Il gioiello è la "pistola fumante" di un omicidio premeditato. Senza esitazione, i tre decidono di affrontare una missione rischiosa: tornare alla gioielleria Llop per costringere i proprietari a rivelare il nome di chi commissionò quell'arma letale. La verità sul destino di Jana è ormai a un passo.

Adriano e Catalina

La Promessa anticipazioni: I Conti di Garcia y Luján

Adriano e Catalina rimangono pietrificati quando Lisandro comunica loro le sue intenzioni: il Duca ha ottenuto dal Sovrano il consenso per nominarli ufficialmente Conti di Garcia y Luján. Adriano, il mezzadro che tutti disprezzavano, entra così di diritto nell'alta nobiltà spagnola. Catalina vede in questo un atto di protezione per il futuro dei loro gemelli.

Invidie e malumori dopo la decisione di Lisandro

Jacobo non riesce a nascondere la sua accecante gelosia: veder nobilitato l'uomo che ha sempre considerato inferiore per rango è un colpo insopportabile al suo orgoglio. Anche Leocadia è furiosa: affronta il Duca rimproverandolo aspramente per aver preso una decisione di tale portata senza averla consultata.

Martina è interpretata dall'attrice Amparo Piñero

il destino di Angela: partenza immediata per l'esilio

Stanca di vedere Angela e Curro scambiarsi sguardi di sostegno e affetto, Leocadia decide di accelerare i tempi. La nobildonna comunica alla giovane che la sua partenza è imminente: Angela dovrà recarsi immediatamente a Cordoba come prima tappa del suo viaggio. Da lì, verrà spedita in Svizzera, rinchiusa in un prestigioso collegio dove dovrà riprendere gli studi e, soprattutto, dimenticare per sempre l'ex baronetto. Curro perderà la sua unica ancora di salvezza?

La confessione di Emilia

Emilia decide di non nascondersi più. Davanti a Candela, Lope e Vera, l'infermiera confessa con gioia la verità: lei e Don Romulo hanno deciso ufficialmente di darsi una seconda opportunità. La notizia viene accolta con entusiasmo dalla servitù, che vedono in questa unione un raggio di luce dopo le tragedie che hanno colpito la tenuta. Resta però il mistero sul "piano segreto" che Romulo ha condiviso solo con lei.