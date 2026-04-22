La Promessa anticipazioni 23 aprile: Padre Samuel confessa e sconvolge Maria

Padre Samuel, tormentato dal senso di colpa, rivela una verità scioccante: è stato lui a inviare la lettera anonima alla Curia. Curro scopre il veleno che ha ucciso Jana

La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Padre Samuel rivela di essere il colpevole della sua stessa rovina per amore di Maria. Intanto, Pia e Curro scoprono l'arma del delitto che uccise Jana.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Don Romulo ed Emilia, decidono di concedersi una seconda opportunità. Davanti a Pia e a Don Ricardo, la coppia ufficializza il proprio legame, ma scelgono di mantenere il massimo riserbo su un loro progetto segreto. La serenità del Palazzo è però scossa da un ritrovamento inaspettato: Pia, analizzando il bracciale della gioielleria Llop insieme a Lope, scopre che lo smeraldo nasconde un vano segreto contenente del cianuro.

Il gioiello è un'arma letale pronta all'uso. Sconvolta, la governante corre ad avvertire Curro. Nel frattempo, Leocadia sferra il colpo finale contro il ragazzo. Per troncare definitivamente il legame tra lui e Angela, la nobildonna ordina l'esilio immediato della giovane: Angela dovrà partire per la Svizzera con il pretesto degli studi.

Padre Samuel interpretato da Daniel Schröder

La Promessa anticipazioni: La confessione choc di Padre Samuel

Schiacciato dal senso di colpa per la sparizione di Petra e per le accuse ingiuste rivolte alla governante, Padre Samuel decide di vuotare il sacco. Il parroco confessa una verità che lascia l'intera servitù senza parole: è stato lui stesso a inviare la lettera anonima alla Curia per denunciare il matrimonio di Catalina e Adriano celebrato in un luogo non consacrato.

Un amore proibito per Maria

Davanti a Maria, Samuel confessa il movente dietro questo folle gesto di auto-sabotaggio. Non è stato un atto di zelo religioso, ma il frutto del suo immenso amore per lei. Samuel voleva smettere di essere un prete, voleva che la Chiesa lo allontanasse per poter finalmente vivere liberamente i suoi sentimenti per Maria. Tuttavia, il suo piano ha finito per distruggere la reputazione di Petra e creare il caos a Palazzo

Lope è interpretato dall'attore spagnolo Enrique Fortùn

Il bracciale che nasconde la verità sull'omicidio di Jana

Lope, Curro e Pia, analizzando l'interno del bracciale proveniente dalla gioielleria Llop, arrivano a una conclusione agghiacciante: quel veleno è lo stesso utilizzato per uccidere Jana. Il gioiello non è solo un oggetto sospetto, ma la prova regina di un omicidio che ha segnato la vita di Curro.

Missione alla gioielleria Llop

I tre non possono più restare a guardare. Decidono di recarsi immediatamente alla gioielleria Llop per affrontare i proprietari e scoprire chi ha commissionato un gioiello con un incavo per il veleno. La verità sulla morte della povera Jana è a un passo dal venire fuori.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Manuel comunica a Tonio che il suo debito è stato saldato.