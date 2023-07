La Promessa, anticipazioni trame delle puntate dal 17 al 21 luglio 2023

Scopriamo le anticipazioni delle trame delle puntate de La Promessa, in onda su Canale 5 dal 17 al 21 luglio 2023 alle 14:45. La soap spagnola, trasmessa dal lunedì al venerdì, è ambientata a Cordova nel 1913. La trama ruota attorno a Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La Promessa per vendicare la morte di sua madre e scoprire chi, anni prima, ha rapito il fratello minore. Sul portale Mediaset Infinity è possibile seguire La Promessa in streaming, in diretta e on demand.

Lunedì 17 luglio

Mauro e Leonor parlano della possibilità di fuggire e sposarsi per poter stare insieme. Lope ha deciso di andarsene e quando saluta Simona le chiede di mettere una buona parola per il suo amico Salvador con Romulo. Alonso si confida con Romulo sui problemi finanziari de La Promessa, sui debiti e sulla possibilità di avere un prestito con il Barone come garante. Cruz con l'inganno convince Curro a cercare una prima edizione del Don Chisciotte appartenente alla famiglia che sembra essere scomparsa e incarica Jana di aiutarlo. Leonor e Manuel parlano del suo fidanzamento con Jimena e di cosa sia l'amore vero. Mauro discute con Teresa sempre a causa della relazione con Leonor. Curro continua a cercare il libro, senza trovarlo. Tutti vorrebbero che Lope rimanesse alla tenuta e Simona propone di farlo lavorare in cucina con lei, ma Romulo boccia l'idea perchè sa che Cruz non lo permetterebbe. Alonso accetta che il Barone faccia da garante per il prestito.

Martedì 18 luglio

Cruz e Alonso discutono perché questi ha accettato che il barone faccia da fideiussore per un prestito da parte della banca e quando Cruz affronterà il padre, il barone minaccerà di diseredarla. Jana aiuta Curro con la ricerca della prima edizione del Don Chisciotte e questi si apre con lei, dicendole di aver avuto un'infanzia terribile, con una madre sempre in sanatorio e un padre che non c'era mai. Leonor vuole fuggire insieme a Mauro, ma lui cerca di tenerla con i piedi per terra; Romulo è sul punto di rivelare al marchese la storia tra i due, ma poi ci ripensa e suggerisce ad Alonso di organizzare una cena con i De Belmonte per parlare di affari e per stimolare la conoscenza tra Leonor e Juan Luis. Insieme a Pia, Romulo convince i marchesi ad assumere un aiutante di cucina che lavorerà gratis per imparare da Simona, senza dire loro che si tratta di Lope. Padre Camilo, in viaggio per Leon, si presenta a La promessa chiedendo un po' d'acqua, viene sfamato e ospitato.

Mercoledì 19 luglio

Petra ospita padre Camillo in una stanza della servitù. È lo stesso padre a chiedere a Petra di non rivelare la presenza di Lope nelle cucine. I marchesi annunciano una cena con il Duca e la Duchessa de los Infantes e i Duchi de Belmonte, il cui figlio maggiore, Juan Luis, sembra piacere a Leonor. Mauro viene a conoscenza di questo interesse e deve superare la sua gelosia. Cruz incoraggia Jimena ad avvicinarsi a Manuel, ma lui la respinge e confida ad Jana che non riesce a smettere di pensare a lei. Jana seppur con il cuore in pezzi, esorta il Signorino a togliersi dalla testa quest'idea di loro due insieme. Nel frattempo a La Promessa arriva Salvador, un amico di Lope, che dopo aver fatto una buona impressione su Don Romulo e non solo, viene assunto come cameriere. Jana e Curro continuano a cercare la copia del Don Chisciotte, con l'aiuto di un nuovo indizio fornito da Pia. E mentre i due ragazzi sono presi dalla ricerca, Curro si lascia andare a qualche confidenza.

Giovedì 20 luglio

Petra non si rassegna al fatto che padre Camilo lasci La Promesa e crede di aver trovato un modo per dissuaderlo. Nella sua impazienza di fornire a Jimena un approccio sentimentale a Manuel, Cruz propone un primo passo per ottenere la sua fiducia. Curro inizia a perdere la speranza di trovare la preziosa copia del "Don Chisciotte" che la zia l'ha incoraggiato a cercare ma, quando comincia a pensare di arrendersi, Jana trova il libro. Curro non vede l'ora di avvisare la zia Cruz, convinto che questa volta riceverà le sue congratulazioni. Teresa non riesce a superare la nostalgia del suo corteggiamento con Mauro e si mette a piangere ogni volta che le tornano in mente i ricordi di quel periodo. Il Barone de Luhan la trova in uno di quei brutti momenti... ma, sorprendentemente, tratta la domestica con estrema delicatezza. Pia, quando viene a sapere dell'episodio da Teresa, comincia a preoccuparsi. Mauro, vedendo Leonor e Juan, si rende conto che il loro è un amore impossibile.

Venerdì 21 luglio

Manuel, dopo aver baciato Jana, le confessa il suo amore. Maria interrompe il momento romantico, non permettendo a Jana di dare una risposta a Manuel. I due si rincontreranno in una sala, dove Jana ribadirà che, a causa del suo rango, è meglio troncare la cosa sul nascere. Alonso comunicherà a Cruz che l'affare con de Belmonte non è stato concluso a causa di interessi diversi. Mauro discuterà con Romulo, che lo redarguirà sulla relazione con Leonor. Quest'ultima, a causa di un sospetto di Curro su una relazione tra lei e Mauro, gli dirà che Mauro è solo un fastidioso pedinatore. Padre Camilo rassicurerà Lope sul fatto che non verrà rivelato da nessuno del suo ruolo cucina, ma durante una chiacchierata con Petra, le dirà di non rendersi complice di questa bugia. Nel frattempo, Romulo, Pia, Lope e Simona, preoccupati del fatto che Catalina ha visto Lope in vesti da cuoco, inizieranno a riflettere su come rivelare ai marchesi di Lope.

Il video riassunto delle trame della settimana nella clip caricata su Mediaset Infinity