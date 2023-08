La Promessa, anticipazioni delle trame delle puntate dal 16 al 18 agosto 2023

Queste sono le anticipazioni delle trame delle puntate de La Promessa, in onda su Canale 5 dal 16 al 18 agosto 2023 alle 14:45. La soap spagnola, trasmessa questa settimana dal mercoledì al venerdì, è ambientata a Cordova nel 1913. La trama ruota attorno a Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La Promessa per vendicare la morte di sua madre e scoprire chi, anni prima, ha rapito il fratello minore. Sul portale Mediaset Infinity è possibile seguire La Promessa in streaming, in diretta e on demand.

La Promessa, trama di mercoledì 16 agosto

Eugenia confonde Jana con Dolores e dice a Cruz di averle parlato e di aver ricevuto finalmente il perdono dalla donna. Cruz fa pressione su suo padre per far tornare Eugenia al sanatorio. Nel frattempo, il barone è sempre più determinato nel voler essere servito solo da Teresa.

La promessa: Ana Garcés nella soap

Questo desta molta preoccupazione in Pia, che all'ennesima richiesta del barone, proibisce a Teresa di andare da lui e manda Maria al suo posto. Teresa non prende bene la cosa e si sfoga con padre Camilo. Il prete, sentite le pesanti accuse rivolte al barone, chiede subito chiarimenti a Petra, che gli conferma la veridicità di ogni spiacevole pettegolezzo sul barone. Manuel annuncia a tutta la famiglia che presto chiederà la mano di Jimena. Leonor, invece, è sempre più depressa, al punto tale da decidere di compiere un folle gesto.

Giovedì 17 agosto: i sospetti di Jana sul Barone

Leonor, disperata, vuole uccidersi gettandosi nel vuoto. Curro riesce a impedirlo e a convincerla a rientrare nel palazzo. Alonso cerca di capire perché Leonor sia in quelle condizioni, triste e anche inappetente. Curro non rivela quello che è successo nella torretta. Romulo avverte velatamente il Barone riguardo alle attenzioni che dimostra verso Teresa. Nel frattempo, Jana cerca di indagare su di lui, convinta che, portando l'anello con il sigillo de La Promessa, sia l'assassino di sua madre.

La promessa: una scena della soap

Romulo, Pia e anche Maria, la dissuadono di continuare a fare domande a tutti sul Barone. Non avendo saputo nulla, decide di affrontarlo direttamente. Simona e Candela notano che Lope sembra trascurare il suo lavoro di cuoco. In realtà, Lope sta proteggendo Miguel, che si nasconde a La Promessa perché è ricercato dalla Guardia Civile. Maria scopre Miguel e Salvador nascosti in una stanza e diventa loro complice.

Nell'episodio di venerdì 18 agosto: Miguel lascia La Promessa

Manuel riceve in regalo da Jimena una macchinetta fotografica. Simona e Lope discutono in cucina su quale sia il dolce più adatto per le nozze. Leonor scrive una lettera a Martina, nella quale racconta il suo amore infranto per Mauro. Curro ed Eugenia, ricordano i bei tempi passati insieme.

La promessa: Pare Camilo in una scena della soap

Nel frattempo, Maria, dopo aver sbrigato le faccende con Jana, prende servizio in camera di Eugenia. Quest'ultima le racconta qualche dettaglio poco chiaro su come lei ha avuto Curro. Il barone scoprirà tramite una chiacchierata con Teresa, che Romulo e Pia non vogliono che i due si incontrino.

La promessa: Eva Martín in una scena della soap

Questo scatenerà un diverbio tra il barone e Romulo, dove Romulo avrà la meglio, lasciando il barone con l'amaro in bocca. Miguel decide di lasciare La Promessa e scappare nella notte. Maria apprenderà da Salvador che Miguel ha lasciato la villa. Il giorno seguente, Maria entra in camera di Eugenia, ma rimane sbigottita.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Eugenia dice a Cruz di aver parlato con Dolores