Nuovi intrighi, alleanze inaspettate e rivelazioni destinate a cambiare gli equilibri di Palazzo Luján attendono i telespettatori de La Promessa nella puntata del 25 novembre 2026. La soap opera spagnola, ambientata nella Spagna dei primi del Novecento, continua a intrecciare storie d'amore, segreti familiari e giochi di potere. Nel nuovo episodio, Margarita decide di rivolgersi al conte de Ayala per impedire il matrimonio tra Angela e Don Lorenzo, mentre una confessione di Jacobo scatena la rabbia e la gelosia di Leocadia. Nel frattempo, all'hangar, Sebastián Rivero mette sotto pressione Toño, chiedendogli di dimostrare ogni fase della costruzione del motore.

La Promessa anticipazioni: cosa vedremo nella puntata

Nella puntata del 25 novembre, Margarita confiderà a Curro di avere finalmente elaborato un piano per salvare Angela dalle nozze con Don Lorenzo. Per riuscirci, la donna ha intenzione di chiedere aiuto al conte de Ayala, anche se il primo tentativo di coinvolgerlo non sembra essere andato a buon fine. Intanto, a Palazzo Luján, Jacobo farà una rivelazione a Leocadia che rischia di avere conseguenze molto pesanti per Teresa e Don Cristóbal. All'hangar, infine, Toño dovrà affrontare le richieste sempre più pressanti di Sebastián Rivero.

Margarita chiede aiuto al conte de Ayala per salvare Angela

Determinata a impedire che Angela sia costretta a sposare Don Lorenzo contro la propria volontà, Margarita decide di passare all'azione. La donna confida a Curro di avere finalmente individuato una possibile soluzione per fermare le nozze e sottrarre la giovane alle pressioni del capitano.

Lorenzo Conte De La Mata interpretato da Guillermo Serrano

Curro, incuriosito dalle intenzioni di Margarita e desideroso di conoscere ogni dettaglio del suo progetto, insiste per sapere quale sia la strada che intende percorrere. Dopo aver cercato a lungo di ottenere una spiegazione, il ragazzo scopre che la donna ha deciso di rivolgersi direttamente al temibile conte de Ayala, nella speranza di convincerlo a intervenire in suo aiuto.

Nonostante il primo approccio non abbia ancora prodotto il risultato sperato, Margarita sembra intenzionata a non arrendersi. Il suo obiettivo resta quello di impedire il matrimonio e offrire ad Angela una possibilità di scegliere liberamente il proprio futuro.

Jacobo rivela a Leocadia di aver sorpreso Teresa con Don Cristóbal

A Palazzo Luján si prepara una nuova tempesta. Jacobo, completamente ignaro della relazione segreta tra Leocadia e Don Cristóbal, si lascia sfuggire una confidenza destinata a provocare conseguenze imprevedibili.

Leocadia e Jacobo interpretati dagli attori spagnoli Isabel Serrano e Gonzalo Ramos

Il giovane racconta infatti alla donna di aver sorpreso il maggiordomo e Teresa in atteggiamenti intimi. Una rivelazione che lascia Leocadia profondamente spiazzata e che la spinge a voler verificare personalmente quanto le è stato raccontato.

La notizia rappresenta un duro colpo per la madre di Angela, che non riesce a nascondere la propria rabbia e soprattutto la gelosia. La scoperta rischia metteTeresa e Don Cristóbal in una posizione particolarmente delicata. Resta da capire quale sarà la reazione di Leocadia e se deciderà di affrontare direttamente il suo amante.

Sebastián Rivero mette sotto pressione Toño all'hangar

Non ci sono soltanto intrighi e tensioni familiari nella puntata. Anche all'hangar la situazione si fa complicata per Toño, alle prese con le continue richieste del comandante Sebastián Rivero.

Quest'ultimo ordina al giovane di mostrargli tutti i singoli componenti del motore, chiedendogli poi di procedere con il loro assemblaggio davanti ai suoi occhi. L'obiettivo è verificare personalmente ogni passaggio della costruzione e assicurarsi che il lavoro venga svolto correttamente.

Per Toño si tratta di una prova tutt'altro che semplice: il controllo diretto di Sebastián Rivero aumenta la pressione e lo costringe a dimostrare concretamente le proprie capacità.