Le vicende de La Promessa, la soap spagnola in onda su Rete 4, tornano con una nuova puntata venerdì 27 novembre 2026 alle 19:45. A Palazzo Luján non mancano le tensioni sentimentali e le decisioni importanti: Leocadia, divorata dalla gelosia, reagisce alle indiscrezioni sul rapporto tra Don Cristóbal e Teresa e impone al maggiordomo di trascorrere la notte con lei. Intanto, nelle stanze della servitù, Maria Fernández e Carlo si preparano a ufficializzare la loro relazione, spinti anche dalla necessità di rendere credibile la loro storia agli occhi degli altri domestici.

La Promessa anticipazioni: cosa vedremo nella puntata

Nell'episodio del 27 novembre, le parole di Jacobo mettono in allarme Leocadia, che decide di intervenire immediatamente nel rapporto tra Don Cristóbal e Teresa. La donna vuole riaffermare il proprio controllo sul maggiordomo e non sembra disposta a tollerare ulteriori avvicinamenti alla governante. Nel frattempo, Pía continua a incoraggiare Maria e Carlo a rendere ufficiale il loro fidanzamento. Dopo qualche esitazione, i due comprendono che non possono più rimandare e decidono di mostrarsi apertamente come una coppia.

Leocadia ordina a Don Cristóbal di passare la notte con lei

La gelosia di Leocadia esplode dopo la confidenza di Jacobo, che le racconta di aver sorpreso Don Cristóbal e Teresa in atteggiamenti particolarmente intimi e affettuosi. La notizia colpisce profondamente la donna, che non nasconde il proprio risentimento e decide di agire senza perdere tempo.

Cristóbal interpretato da Fernando Coronado

Determinata a riaffermare la propria autorità e a tenere il maggiordomo lontano dalla governante, Leocadia si dirige da lui e gli impartisce un ordine perentorio: Don Cristóbal dovrà trascorrere la notte insieme a lei. La donna non gli offre spiegazioni e non gli lascia nemmeno la possibilità di replicare. Il suo comportamento rivela quanto sia intenzionata a mantenere il controllo della situazione e quanto la vicinanza tra Cristóbal e Teresa rappresenti per lei una minaccia.

Maria Fernández e Carlo decidono di ufficializzare la loro relazione

Intanto, nelle stanze della servitù, Pía continua a fare pressione su Maria Fernández e Carlo affinché decidano finalmente di fidanzarsi ufficialmente e raccontino agli altri domestici della loro relazione. In un primo momento, i due cercano di prendere tempo, mostrando qualche esitazione di fronte alla prospettiva di rendere pubblico il loro legame.

La situazione, però, non permette ulteriori rinvii. Il pancione di Maria comincia a essere sempre più evidente e la coppia capisce che deve trovare al più presto una soluzione per evitare che gli altri inizino a nutrire sospetti. Per questo motivo, Maria e Carlo decidono di cambiare atteggiamento e di mostrarsi apertamente insieme, facendo capire a tutto il personale del palazzo che tra loro esiste un rapporto solido e sincero.