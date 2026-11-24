Nella puntata del 25 novembre de La Promessa, Martina continua a pensare ad Adriano e respinge Jacobo. Intanto Enora e Toño ingannano Rivero, che si scaglia contro Manuel.

Le vicende de La Promessa, la soap opera spagnola in onda su Rete 4, tornano mercoledì 25 novembre 2026 alle 19:45 con nuovi sviluppi sentimentali e tensioni legate all'ispezione militare. Mentre Martina si allontana sempre più da Jacobo, incapace di dimenticare i sentimenti che prova per Adriano, nell'hangar Enora e Toño mettono in atto un trucco per ingannare il comandante Sebastián Rivero. La situazione, però, finisce per complicarsi e Manuel si ritrova al centro delle accuse dell'ufficiale.

La Promessa anticipazioni: cosa vedremo nella puntata

Nella puntata del 25 novembre 2026, il tentativo di Jacobo di recuperare il rapporto con Martina si rivela un fallimento: la giovane continua a pensare ad Adriano e non riesce a nascondere la propria freddezza nei confronti del fidanzato. Nel frattempo, Simona è sempre più preoccupata per il matrimonio tra Toño ed Enora, mentre Candela cerca di rassicurarla. Nell'hangar, infine, lo stratagemma dei due collaboratori mette in difficoltà Rivero, che reagisce accusando apertamente Manuel di nascondergli informazioni sul suo motore.

Martina respinge Jacobo e continua a pensare ad Adriano

La tregua tra Martina e Jacobo dura davvero poco. Dopo il recente e acceso confronto con Adriano, la giovane ha compreso che i suoi sentimenti per il conte sono ancora molto forti. Una consapevolezza che si riflette inevitabilmente nel rapporto con il fidanzato, verso il quale manifesta una crescente freddezza.

Jacobo Monteclaro è interpretato da Gonzalo Ramos

Jacobo prova a recuperare la complicità perduta organizzando una scampagnata per trascorrere qualche momento sereno insieme a lei e ai figli di Catalina. Il suo tentativo, tuttavia, non produce i risultati sperati. Martina rimane distante e non riesce a smettere di pensare ad Adriano.

Simona è in ansia per Toño ed Enora, Candela cerca di incoraggiarla

Nelle stanze della servitù, intanto, Simona continua a essere tormentata dalle preoccupazioni per il futuro del matrimonio tra Toño ed Enora. La donna fatica a ritrovare la serenità e teme che la situazione della coppia possa prendere una brutta piega.

A cercare di tirarle su il morale ci pensa Candela, che non vuole lasciarsi sopraffare dal pessimismo e prova in tutti i modi a trasmetterle fiducia e ottimismo. Il suo obiettivo è convincere Simona a non perdere la speranza e ad affrontare con maggiore coraggio le difficoltà.

Simona Martinez è interpretata da Carmen Flores

Enora e Toño ingannano Rivero, Manuel finisce sotto accusa

La tensione cresce anche nell'hangar, dove prosegue l'ispezione militare. Enora e Toño decidono di ricorrere a un escamotage per mettere alla prova il comandante Sebastián Rivero e riescono a ingannarlo abilmente. Grazie alla loro iniziativa, i due scoprono che l'ufficiale possiede in realtà conoscenze molto limitate sulla progettazione meccanica, nonostante cerchi di mostrarsi particolarmente competente.

La situazione, però, è destinata a complicarsi. Insospettito da alcune incongruenze nei resoconti e nei movimenti dei collaboratori, Rivero perde la pazienza e reagisce con estrema durezza. Il comandante punta il dito contro Manuel, accusandolo apertamente di nascondergli informazioni fondamentali sul motore e sul lavoro portato avanti fino a quel momento. Un nuovo scontro che rischia di mettere ulteriormente in difficoltà il giovane marchese proprio mentre l'ispezione militare è ancora in corso.