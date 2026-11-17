Il dopo puntata del Grande Fratello Vip del 16 novembre si accende dopo le dichiarazioni di Veronica Peparini a Verissimo sul rapporto tra il marito Andreas Muller e Marina La Rosa. Nella Casa, il concorrente manifesta il proprio disappunto per la scelta della produzione, mentre la gieffina esprime tutta la sua amarezza per i dubbi della coreografa.

Durante la trasmissione è stato mostrato un estratto dell'intervista a Verissimo, nel quale Veronica aveva parlato apertamente della situazione, riconoscendo a Marina intelligenza e capacità di gioco, ma lasciando trasparire anche qualche preoccupazione.

Andreas Muller si sfoga dopo le parole di Veronica Peparini

"È una donna intelligente, in gamba, sta facendo il suo gioco, spero che Andreas si renda conto, lui è vero. Mi pesa non tanto quello che io vedo, ma mi pesa più quello che mi arriva addosso, dai social soprattutto", aveva dichiarato la coreografa.

Andreas Müller bacia Veronica Peparini prima di entrare nella Casa del GF Vip

Parole che hanno inevitabilmente acceso il dibattito tra i concorrenti. Dopo la diretta, Andreas Muller ha deciso di confrontarsi con Guendalina Tavassi e Marina La Rosa, manifestando tutto il proprio disappunto per il modo in cui la produzione ha gestito il momento.

Il concorrente ha criticato soprattutto la scelta degli autori di mandare prima in onda le dichiarazioni della moglie e, subito dopo, un filmato romantico con Veronica, contenente immagini del loro matrimonio e un messaggio affettuoso.

"Se tu mi fai vedere la clip di Verissimo e subito dopo mi consoli mostrandomi un video di Veronica dove mi dice 'segui il tuo istinto' e mi canta quella canzone che io canto qui, serve per tirarmi su? Ma non sono io che devo essere tirato su, perché in quell'intervista non vengo toccato io, viene toccata Marina", ha spiegato Andreas.

Il gieffino ha poi chiarito di aver apprezzato il gesto e le immagini della moglie, ma di non averne compreso la necessità in quel contesto. "Sono contento che mi fate vedere le immagini del matrimonio mio, di tutta la vita mia, sono contento, ma non serve a me la carezza, non mi serve. Non è che vedo quello e sto male, vedo quello e sto meglio. Vedo questo e ci rimango male per la situazione", ha aggiunto.

Andreas ha poi sottolineato che, a suo parere, da parte di sua moglie sarebbe bastato un intervento diverso per evitare di alimentare ulteriori dubbi sul rapporto tra la lui e Marina. "Mancava una carezza. Poteva dire è una giocatrice fortissima ma io li seguo da casa e in quell'amicizia non c'è niente di male. Stimo mio marito, così come stimo Marina. Finito", ha dichiarato.

La reazione di Marina La Rosa nel dopo puntata del Grande Fratello Vip

A intervenire è stata anche Marina La Rosa, che ha manifestato apertamente la propria amarezza per le parole della Peparini. La concorrente ha precisato di non voler essere dipinta come una donna che cerca di intromettersi in una relazione sentimentale e di essere particolarmente dispiaciuta all'idea che Veronica possa aver messo in discussione la natura della sua amicizia con Andreas.

Marina La Rosa al Grande Fratello Vip

Marina ha ricordato di essere stata vicina al concorrente anche nei momenti di difficoltà, spiegando che il suo comportamento è sempre stato dettato dall'affetto e dall'amicizia. "Veronica stessa ha detto: 'Mi chiamano cor.uta', sicuramente non deve essere bello. Il fatto che tu abbia avuto delle crisi e che io sono stata là... ma perché, voglio dire, anche se un'altra persona avesse avuto una crisi io stavo là. Poi, se ti voglio bene, è un altro discorso", ha raccontato.

La gieffina ha poi espresso il proprio fastidio per il rischio di essere giudicata negativamente a causa delle insinuazioni sul rapporto con Muller. "Passare per una poco di buono, perché questo si tratta, a me non fa proprio piacere. Noi siamo qui esposti, ci siamo venuti volontariamente e ci siamo esposti al giudizio degli altri. Del giudizio degli altri, a un certo punto della mia vita, dico basta e non me ne frega niente. Ma che Veronica possa avere questo dubbio non è una cosa che mi fa piacere", ha dichiarato.

A ferirla, in particolare, sarebbe stato il riferimento al fatto che Marina stia portando avanti un gioco all'interno della Casa e che Andreas dovrebbe rendersene conto.

"Lei ha anche detto: 'Marina è una brava giocatrice, spero che Andreas si renda conto del gioco'. Allora, che cosa significa? A me passare per una poco di buono onestamente non fa proprio piacere. Noi siamo amici e lo sappiamo, non dobbiamo dire niente a nessuno. Ma che Veronica abbia avuto un minimo dubbio, questa cosa a me dispiace profondamente", ha concluso.

Le dichiarazioni di Veronica Peparini hanno dunque aperto un nuovo fronte di discussione al Grande Fratello Vip. Se Andreas ha contestato il modo in cui la produzione ha costruito il momento televisivo, Marina ha voluto difendere la propria immagine e ribadire la sincerità del rapporto con il concorrente. Resta da capire se, nelle prossime puntate, ci sarà un nuovo confronto tra i protagonisti di questa vicenda.