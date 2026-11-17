Dopo le reazioni alle sue parole sul rapporto tra Andreas e Marina, la coreografa pubblica un video per chiarire la propria posizione, riconoscere l'importanza della loro amicizia e chiedere rispetto sui social.

Dopo le polemiche nate al Grande Fratello Vip in seguito alle sue dichiarazioni a Verissimo, Veronica Peparini torna a parlare e affida ai social un lungo video per chiarire la propria posizione. La coreografa ha voluto intervenire dopo aver ricevuto numerosi messaggi, commenti e reazioni alle sue parole sul rapporto tra il marito Andreas Muller e Marina La Rosa, finito al centro dell'attenzione dentro e fuori la Casa.

Nel suo intervento, Veronica ha spiegato di non aver avuto alcuna intenzione di offendere la gieffina né di alimentare ulteriori sospetti sulla loro amicizia. Anzi, ha rivolto pubblicamente le proprie scuse a Marina, precisando di non avere nulla contro di lei e di riconoscere l'importanza del legame che ha instaurato con Andreas durante l'esperienza televisiva.

Veronica Peparini chiarisce le parole su Marina La Rosa e Andreas Muller

Per capire il motivo del nuovo intervento della coreografa bisogna tornare alla puntata del Grande Fratello Vip del 16 novembre. Durante la diretta era stato mostrato un estratto dell'intervista rilasciata da Veronica Peparini a Verissimo, nella quale aveva parlato della propria gelosia e del rapporto tra il marito e Marina La Rosa.

Marina La Rosa

In quell'occasione aveva definito la gieffina una donna intelligente e in gamba, aggiungendo di sperare che Andreas riuscisse a rendersi conto delle dinamiche del gioco. Aveva inoltre ammesso che a pesarle maggiormente non erano tanto le immagini viste da casa, quanto i numerosi commenti e messaggi ricevuti sui social.

Le sue dichiarazioni avevano provocato la reazione di Andreas Muller. Dopo la diretta, l'ex ballerino si era confrontato con Guendalina Tavassi e Marina, criticando soprattutto la scelta della produzione di mandare in onda prima l'intervista della moglie e subito dopo un video romantico con Veronica.

Andreas aveva spiegato di non aver bisogno di essere consolato attraverso quelle immagini, sottolineando che a essere coinvolta nella vicenda era soprattutto la moglie e non lui. Aveva inoltre ribadito di stimare entrambe le donne e di non vedere nulla di sbagliato nell'amicizia nata nella Casa.

Anche Marina La Rosa aveva manifestato la propria amarezza, dicendosi profondamente dispiaciuta all'idea che Veronica potesse nutrire dubbi sulla natura del suo rapporto con Andreas. La psicologa aveva respinto con forza il rischio di passare per una donna intenzionata a intromettersi in una relazione sentimentale.

Le scuse di Veronica Peparini a Marina: "Non volevo offendere"

Nel video condiviso oggi sui social, Veronica Peparini ha voluto innanzitutto spiegare il contesto delle dichiarazioni rilasciate a Verissimo. La coreografa ha raccontato di aver cercato di rispondere alle domande nel modo più sincero possibile, senza entrare troppo nelle dinamiche del reality.

"Ho cercato di rispondere nel modo più possibile pulito, onesto, come credo di essere, cercando di spiegare quello che penso senza entrare troppo nelle dinamiche, perché comunque, come ho già detto, credo che le dinamiche del Grande Fratello rimangano dentro il Grande Fratello", ha precisato.

Veronica ha poi riconosciuto che le sue parole potrebbero aver generato interpretazioni diverse da quelle che intendeva comunicare, arrivando a chiedere pubblicamente scusa a Marina. "Se io ho creato questa cosa, sono la prima a chiedere scusa, perché sono capace insomma di chiedere scusa a Marina e tornare un passo indietro e dire che io non volevo né offendere né far pensare parole brutte su di lei", ha dichiarato.

La coreografa ha quindi voluto essere ancora più chiara sulla propria posizione: "Io non ho nulla contro di lei né nel rapporto che ha appunto con Andreas, anzi se lui ha trovato di lei un punto di riferimento importante nella Casa che lo aiuta ben venga".

Andreas Müller al Grande Fratello Vip

Una precisazione importante, con la quale Veronica sembra voler mettere da parte ogni possibile equivoco e riconoscere il valore del legame tra il marito e la sua compagna d'avventura.

Nel suo intervento, Veronica Peparini ha anche spiegato quanto abbiano pesato su di lei i numerosi messaggi e commenti ricevuti dopo l'intervista. La coreografa non ha nascosto di essere rimasta colpita dalle reazioni del pubblico, ammettendo che leggere continuamente critiche e articoli sulla vicenda non è stato semplice, soprattutto considerando gli impegni familiari e professionali.

"Ho ricevuto tanti, tanti messaggi, commenti, articoli e cose varie che sicuramente hanno pesato e non lo nego questo su di me", ha raccontato, aggiungendo di avere una famiglia e quattro figli da seguire, oltre al proprio lavoro. Da qui la richiesta rivolta direttamente agli utenti dei social, ai quali ha chiesto di non continuare a inviarle insulti, commenti negativi e contenuti polemici sulla vicenda.

La coreografa ha spiegato di essere consapevole che molti spettatori siano affezionati a Marina o ad Andreas e che possano aver reagito con rabbia alle sue dichiarazioni. Tuttavia, ha ricordato che anche i suoi figli potrebbero imbattersi in quei contenuti e rimanerne feriti.

Infine, Veronica ha ribadito ancora una volta di non essere contro nessuno dei due concorrenti e di non avere nulla da contestare alla loro amicizia: "quindi chiedo scusa ancora se io ho fatto intendere qualcosa di sbagliato, io non sono né contro Marina né contro Andreas ovviamente e né contro la loro amicizia, che spero che duri nel tempo fino alla fine del programma e anche dopo".

La coreografa ha concluso il suo messaggio con un augurio rivolto ai concorrenti e un invito alla gentilezza: "Vi prego, siate un pochettino più gentili".