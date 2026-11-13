La Promessa anticipazioni trama 14 novembre: Angela è sana di mente, ma rischia di sposare Lorenzo

Il dottor Antuñez conferma che Angela è perfettamente sana di mente, ma il ricatto di Lorenzo torna a minacciare il suo futuro. Intanto Maria litiga con Carlo e Jacobo cerca Martina.

Nella nuova puntata de La Promessa, in onda sabato 14 novembre 2026 alle 19:45 su Rete 4, non mancheranno colpi di scena e tensioni tra i protagonisti della soap spagnola. Dopo settimane di interrogatori e momenti difficili, per Angela arriva finalmente il verdetto dello psichiatra, che conferma la sua piena salute mentale. Una notizia che, tuttavia, non basta a rassicurare Curro, preoccupato per il ricatto di Lorenzo e per le conseguenze che potrebbe avere sul futuro della ragazza.

La Promessa anticipazioni: cosa vedremo nella puntata

La puntata di sabato 14 novembre si concentrerà soprattutto sul futuro di Angela, che dopo la perizia psichiatrica dovrà comunque fare i conti con le minacce di Lorenzo. Curro cercherà di sostenerla, ma la presenza costante di Leocadia renderà difficile per i due innamorati ritagliarsi momenti da soli.

Intanto, un litigio tra Maria e Carlo attirerà l'attenzione di Teresa, mentre Jacobo cercherà di riconciliarsi con Martina. Spazio anche alla difficile situazione del rifugio, per il quale Petra proverà a trovare un aiuto concreto.

Marta Costa interpreta Angela ne La Promessa

Angela è sana di mente, ma Curro teme il ricatto di Lorenzo

Dopo i lunghi e provanti interrogatori a cui è stata sottoposta, Angela può finalmente conoscere l'esito della valutazione medica. Il dottor Antuñez comunica ufficialmente che la ragazza non presenta alcun problema mentale e che è perfettamente sana di mente. Un responso positivo che dovrebbe rappresentare una liberazione, ma che non riesce a tranquillizzare del tutto Curro.

Il giovane, infatti, è consapevole che la diagnosi potrebbe avere conseguenze tutt'altro che rassicuranti. Con la conferma delle condizioni mentali di Angela, torna infatti a pesare l'ultimatum di Don Lorenzo, deciso a imporle un matrimonio forzato. Curro non considera quindi il verdetto un vero passo avanti e teme che la situazione possa precipitare nuovamente.

Determinato a non abbandonare la donna che ama, Curro cerca in ogni modo di starle vicino e di sostenerla in questo momento delicato. I suoi tentativi, però, si scontrano con la costante sorveglianza di Leocadia, che continua a impedire ai due innamorati di trascorrere del tempo insieme.

Sara Molina interpreta María Fernández

Maria e Carlo litigano: Teresa sospetta che nascondano qualcosa

Nei locali della servitù la tensione si sposta su Maria Fernández e Carlo. Tra i due scoppia un litigio particolarmente acceso, che li porta addirittura a rifiutarsi categoricamente di lavorare insieme. Un atteggiamento decisamente insolito che non passa inosservato.

Ad accorgersi della situazione è Teresa, che osserva con attenzione il comportamento dei due ragazzi. La governante intuisce che dietro un'ostilità così evidente potrebbe nascondersi una questione personale molto seria. I sospetti sulla natura del loro rapporto iniziano così a farsi strada, mentre Maria e Carlo sembrano incapaci di mantenere la calma davanti agli altri membri del personale.

Jacobo chiede scusa a Martina e prova a riconquistarla

Novità anche sul fronte sentimentale di Jacobo e Martina. Dopo le tensioni che hanno compromesso il loro rapporto e in seguito alla presa di posizione di Adriano, Jacobo decide di mettere da parte l'orgoglio e compiere un passo importante: chiedere scusa alla ragazza.

Gonzalo Ramos interpreta Jacobo Monteclaro

Le sue scuse sembrano trovare un'apertura da parte di Martina, che appare finalmente disposta a venirgli incontro e a provare a ricucire lo strappo. Tra i due potrebbe quindi riaprirsi uno spiraglio di serenità, dopo le incomprensioni che li hanno allontanati.

Petra cerca aiuto per salvare il rifugio di carità

Infine, Petra continua a impegnarsi per evitare che il rifugio di carità sia costretto a chiudere. Consapevole delle difficoltà nella gestione della struttura, la donna decide di chiedere aiuto e di cercare persone disposte a offrire il proprio contributo.

A rispondere al suo appello sono Simona e Candela, che si mostrano subito entusiaste e disponibili a diventare volontarie. Il loro sostegno potrebbe rivelarsi prezioso per garantire la continuità del rifugio e permettere alla struttura di continuare ad aiutare le persone più bisognose.