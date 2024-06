La promessa anticipazioni del 26 giugno: Feliciano vuole svelare la verità sul rapimento del bambino di Pia

Dopo l'episodio trasmesso oggi, La Promessa andrà in onda su Canale 5 mercoledì 26 giugno alle 15:50. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata che ci svelano che Fernando fa una proposta ad Alonso. La soap è ambientata in Spagna, nella città di Cordova nel 1913. La trama segue la storia di Jana Expósito, arrivata alla tenuta per vendicare sua madre e a scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 25 giugno, Jimena quasi scopre Manuel con Jana che ha una conferma: la loro relazione è impossibile. Cruz torna alla Promessa, infuriata per l'ostracismo subito alla festa reale ed è umiliata dalla cognata. Martina e Curro sfruttano i loro ultimi momenti insieme prima del matrimonio. Catalina media per ottenere un permesso per Maria, che vuole accompagnare Salvador per l'operazione. Jimena riceve la madre, preoccupata perché sua figlia non ha seguito il consiglio di fingere un aborto. Pia diffida di Feliciano e Petra tenta di sostenere il fratello, che le confessa qualcosa di inquietante.

Anticipazioni de La Promessa 26 giugno: Cruz non ascolta i consigli di Lorenzo

Petra suggerisce alla marchesa di intervenire per impedire che Ramona possa spargere voci in paese, ma lei decide di limitarsi a tenerla sotto controllo. Orengo arriva alla temuta con un regalo per Candela, ma lei continua a evitarlo. Petra minaccia Pia di farle fare una brutta fine se continuerà a dire menzogne su di lei e suo fratello e sul oro ruolo nel rapimento di suo figlio.

Feliciano confida a Teresa di essere stanco che tutti lo considerino il capro espiatorio della Promessa e spera che le cose cambino. Per lo stesso motivo, propone a Petra di dire la verità sul perché hanno rubato il bambino. Lei è contraria e gli urla contro. Durante una chiacchierata con Cruz, Lorenzo la invita a non inimicarsi i suoi cognati in vista del futuro.

Lorenzo dà un consiglio a Cruz

Cruz decide di ignorare l'avvertimento e anzi, rincara la dose giurando che farà il possibile per evitare che il fidanzamento avvenga alla Promessa. Cruz informa della sua decisione anche Margarita, che si prende gioco di lei. Fernando propone ad Alonso di comprargli la Promessa, così che quest'ultimo possa sanare i suoi debiti.