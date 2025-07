La Promessa anticipazioni 9 luglio: Marcelo rivela a Teresa il bacio di Salvador, Maria ascolta tutto!

La Promessa torna domani su Rete 4 intorno alle 19:40. La popolare soap spagnola, ambientata a Cordova, è visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata: con Cruz in preda ai dubbi e alla delusione per i sospetti sull'infedeltà del marito, Lorenzo si avvicina con fare premuroso. Intanto Petra affronta nuovamente Ayala,

Riassunto dell'episodio precedente:

Lorenzo sorprende la duchessa de Carril rivelandole di sapere che Vera è sua figlia. La nobildonna resta spiazzata, temendo ora eventuali ricatti. Poco dopo, il Capitano accusa clamorosamente Ayala: sostiene che si sia avvelenato da solo per incastrare Martina. Intanto, Alonso e Cruz sono scossi dalle voci su Jana e temono che Manuel voglia sposarla davvero.

I marchesi sono decisi a fermare le nozze, ma Manuel spiazza tutti: è pronto a rinunciare all'aviazione per amore. Intanto cerca di salvare Romulo, proponendo a Burdina un piano rischioso. Alla tenuta, Teresa confessa a Ricardo che Marcelo è suo fratello, non suo marito. Infine, Catalina cade e si teme per la gravidanza, ma l'incidente si rivela senza conseguenze.

Anticipazioni de La Promessa: nuovo scontro tra Petra e Ayala, riemergono i vecchi rancori

Cruz viene turbata da alcune voci sempre più insistenti che circolano tra i corridoi della tenuta e tra le famiglie degli altri nobili: si mormora infatti di una possibile infedeltà da parte di Alonso. La marchesa, colpita nell'orgoglio e nei sentimenti, fatica a nascondere il proprio turbamento.

A capire questo suo momento di fragilità è Lorenzo, che coglie l'occasione per avvicinarsi a lei e offrirle il proprio sostegno, forse con un secondo fine. Nel frattempo, la situazione tra Petra e Ayala si fa sempre più tesa. I due si ritrovano ancora una volta protagonisti di un duro scontro, carico di risentimento e vecchi rancori mai risolti, legati alla loro vecchia relazione e al legame tra il Conte e Margarita.

Intanto, Santos si confida con la governante, ammettendo con amarezza di non riuscire a trovare un punto d'incontro con suo padre: il loro rapporto sembra essersi incrinato irrimediabilmente, anche per le mancate risposte di Ricardo sulla morte della madre del ragazzo. Ma il colpo di scena arriva da Marcelo, che mette in allarme Teresa con una rivelazione sconvolgente.

Qualcuno ha visto Salvador baciare un'altra ragazza. La notizia lascia Teresa senza parole, e la delusione si mescola alla rabbia. Mentre i due parlano a bassa voce, ignari del fatto che qualcuno li stia ascoltando, Maria - nascosta dietro una porta socchiusa - origlia ogni parola, incredula che il suo fidanzato possa veramente averla tradita.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Curro da a Jana spiegazioni del perchè ha rivelato a Julia che sono fratelli.