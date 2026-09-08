La Promessa anticipazioni 9 settembre: Teresa tradisce Petra e dice sì a Cristóbal

Teresa accetta la proposta di Cristóbal e diventa la nuova governante di Palazzo Luján, ferendo profondamente Petra. Intanto Lope prepara una trappola e Jacobo fa una scoperta sulle lettere di Catalina.

Nelle nuove anticipazioni de La Promessa del 9 settembre, in onda alle 19:40 su Rete 4, Teresa accetta la proposta di Cristóbal. Nel frattempo Lope prepara una trappola per Madame Cocotte e le indagini di Jacobo sulle lettere di Catalina vanno avanti senza sosta.

Teresa accetta la proposta di Cristóbal e tradisce Petra

Dopo aver riflettuto a lungo, Teresa comunica a Cristóbal di essere pronta ad assumere il ruolo di nuova governante della tenuta. Cristóbal è sicuro che la ragazza seguirà alla lettera le sue direttive. Il piano del maggiordomo, dunque, sembra aver raggiunto il risultato sperato.

Cristóbal aveva infatti individuato in Teresa una figura più facilmente controllabile rispetto a Petra. La promozione della giovane rappresenta però un duro colpo proprio per l'ex governante, che non riesce a nascondere la propria delusione. Per Petra, la scelta di Teresa assume infatti i contorni di un vero e proprio tradimento personale. La donna vede l'ascesa della sua ex sottoposta come una dolorosa presa di posizione nei suoi confronti.

Teresa Villamil (interpretata dall'attrice Andrea Del Río)

Lope prepara una trappola per Madame Cocotte

Nel frattempo, anche nelle cucine di Palazzo Luján la situazione arriva a un punto di non ritorno. Lope è ormai esasperato dai continui furti delle sue ricette esclusive e decide di smettere di subire.

Il cuoco passa quindi all'azione e mette a punto un'astuta trappola per Madame Cocotte. L'obiettivo è riuscire finalmente a scoprire chi si nasconde dietro il misterioso nome e mettere fine ai continui furti delle sue creazioni.

Jacobo indaga sulle lettere di Catalina

Parallelamente, Jacobo continua a occuparsi del mistero legato alla scomparsa di Catalina. Le sue indagini arrivano a un passaggio decisivo quando l'uomo comincia ad analizzare con maggiore attenzione le modalità e i tempi di spedizione delle lettere attribuite alla giovane.

Jacobo Monteclaro è interpretato da Gonzalo Ramos

Gli elementi raccolti portano Jacobo a una conclusione precisa: le lettere non possono essere state spedite attraverso la posta tradizionale. C'è quindi qualcuno che sta facendo arrivare quelle missive alla tenuta seguendo un sistema diverso.

La scoperta spinge Jacobo verso un'ipotesi inquietante. Il responsabile delle lettere potrebbe trovarsi molto vicino a Palazzo Luján e stare utilizzando il nome di Catalina per ingannare l'intera famiglia.