Forbidden Fruit, anticipazioni e trame dal 7 al 13 settembre: Yildiz ed Ender in carcere

Torna su Canale 5 l'appuntamento con Forbidden Fruit, la soap turca ambientata tra amori, rivalità, intrighi e lotte per il potere. Al centro della storia ci sono soprattutto Yildiz ed Ender, due donne determinate a raggiungere i propri obiettivi e spesso coinvolte in situazioni sempre più complicate.

Nelle puntate di Forbidden Fruit dal 7 al 13 settembre, la situazione precipita dopo il matrimonio segreto tra Yildiz e Çagatay. La giovane ed Ender vengono infatti accusate della morte di Halit e finiscono in carcere. A complicare ulteriormente la vicenda è Sahika, che viene indicata dalle due donne come la vera responsabile della manipolazione di Zehra. Nel frattempo, Hasan Ali sfrutta il momento di difficoltà per mettere le mani sulle loro quote societarie.

Cosa succederà questa settimana a Forbidden Fruit?

Le trame di Forbidden Fruit dal 7 al 13 settembre saranno caratterizzate da arresti, ricatti e nuovi scontri. Yildiz ed Ender si ritroveranno dietro le sbarre con l'accusa di aver ucciso Halit, mentre anche Sahika verrà coinvolta nell'inchiesta. Una volta libere, Ender e Sahika scopriranno però di aver perso il loro potere e decideranno di allearsi per vendicarsi di Hasan Ali.

Erdal Ozyagcilar interpreta Hasan Ali

Lunedì 7 settembre

Dopo il loro matrimonio, Yildiz e Çagatay si recano da Hasan Ali. L'uomo accoglie con entusiasmo la notizia delle nozze e sembra apprezzare molto la presenza di Yildiz nella sua famiglia.

Nel frattempo, Zehra attira Ender allo chalet con un inganno. Una volta lì, la donna accusa Ender di essere una delle responsabili della morte di Halit. Zehra è infatti convinta che sia stata proprio Ender, insieme a Yildiz, a uccidere il padre.

A spingerla verso questa convinzione è stata Sahika, che ha manipolato Zehra attraverso una registrazione modificata, riuscendo a farle credere che Yildiz ed Ender siano colpevoli.

Martedì 8 settembre

Le minacce di Zehra preoccupano Ender, che cerca quindi di rafforzare il proprio rapporto con Hasan Ali. La donna prova a conquistare la sua fiducia anche attraverso il fascino e la seduzione. Ender ritiene inoltre che dietro le indagini di Zehra possa esserci Mert. Per questo decide di ricattarlo, facendo leva su un suo delicato segreto che riguarda il figlio Ali.

Berk Oktay interpreta Çağatay Kuyucu

Intanto, le conseguenze del matrimonio segreto tra Yildiz e Çagatay non tardano ad arrivare. Feride è furiosa e se la prende con Hasan Ali, accusandolo di non aver impedito le nozze. Sahika, però, riesce a tranquillizzarla.

Mercoledì 9 settembre

Asuman è molto contrariata perché non è stata informata del matrimonio tra Yildiz e Çagatay. La donna vuole capire quali siano le intenzioni di Hasan Ali nei confronti della coppia e gli chiede se sarà disposto a sostenerla.

Hasan Ali organizza quindi una cena per festeggiare i due neosposi. Durante la serata accoglie ufficialmente Yildiz nella famiglia e le fa anche un regalo molto prezioso: un baule pieno d'oro. La celebrazione viene però interrotta dall'arrivo della polizia. Zehra accusa formalmente Yildiz ed Ender dell'omicidio di Halit e le due donne vengono arrestate, lasciando tutti sotto shock.

Giovedì 10 settembre

Yildiz ed Ender si trovano in carcere con l'accusa di aver provocato la morte di Halit. Le due iniziano a sospettare che dietro la denuncia di Zehra ci sia ancora una volta Sahika, che potrebbe averla manipolata per incastrarle.

Can Nergis interpreta Mert Kara

Çagatay è sconvolto dall'arresto della moglie e chiede al padre di intervenire per aiutarla. Hasan Ali decide quindi di affidare a Mert un compito preciso: convincere Zehra a ritirare la denuncia. Nel frattempo, Feride continua a considerare Yildiz una minaccia. La donna mette in guardia Çagatay e gli fa presente che sua moglie potrebbe essere pericolosa, arrivando a prospettargli il rischio di fare la stessa fine di Halit.

Venerdì 11 settembre

Çagatay decide di stare dalla parte della moglie e difende apertamente Yildiz. Inoltre permette ad Asuman e Halit Can di rimanere a casa sua. Durante gli interrogatori, però, Yildiz ed Ender cercano di spostare l'attenzione degli investigatori su Sahika. Le due raccontano infatti che anche lei era presente il giorno in cui Halit è morto.

Le loro dichiarazioni hanno conseguenze immediate: Sahika viene arrestata e finisce in cella insieme alle altre. Yildiz, ancora furiosa per tutto quello che è successo, si scaglia contro di lei e cerca di vendicarsi.

Şevval Sam interpreta Ender Çelebi

Forbidden Fruit, anticipazioni sabato 12 settembre

Hasan Ali continua ad avere dei dubbi su Yildiz e ne parla con Çagatay. Intanto la situazione in carcere diventa sempre più difficile per Yildiz, Ender e Sahika. Quando le altre detenute scoprono che le tre donne provengono da un ambiente molto ricco, decidono di costringerle a pulire la cella e a svolgere i lavori destinati alle altre prigioniere.

Çagatay va a trovare Yildiz e cerca di rassicurarla, confermandole il proprio sostegno. Nel frattempo Hasan Ali propone a Ender e Sahika un accordo: le due potranno tornare libere se accetteranno di cedergli le loro quote della società. Ender e Sahika accettano. Grazie anche al ritiro della denuncia da parte di Zehra, le due vengono liberate. Ma una volta fuori dal carcere scoprono la vera conseguenza dell'accordo: Hasan Ali le ha escluse dalla società e non sembra intenzionato a restituire loro le quote.

Hasan Ali mette inoltre in guardia Yildiz, invitandola a evitare altri scandali e soprattutto a prendere le distanze da Ender e Sahika. Yildiz, però, respinge l'aiuto di Ender. Quest'ultima non si arrende e promette di vendicarsi di Hasan Ali. Rimasti senza potere e senza denaro, Ender e Caner accolgono Sahika nella loro modesta abitazione. Le tre donne decidono così di unire le forze per trovare un modo per colpire Hasan Ali.

Aysel interpretata dall'attrice Vildan Vatansever

Forbidden Fruit, anticipazioni domenica 13 settembre

La situazione cambia anche per Aysel, che decide di lavorare a tempo pieno per Yildiz e lascia quindi Zehra. Quest'ultima prova a chiedere perdono a Yildiz e Asuman, ma entrambe rifiutano le sue scuse. Intanto, Ender e Sahika sono determinate a mettere in atto la loro vendetta contro Hasan Ali. Per riuscirci hanno bisogno di scoprire quale sia il suo punto debole e decidono di raccogliere informazioni su di lui.

Le due donne si fanno sistemare i capelli e incontrano Hayati, un tassista del quartiere, che accetta di accompagnarle da Feride. Nel frattempo, Caner viene mandato da Mahmut per cercare informazioni su Hasan Ali. L'uomo, però, non cade nella trappola e avverte Hasan Ali di quanto sta accadendo.

Ender e Sahika propongono quindi a Feride un accordo: loro la aiuteranno a separare Yildiz e Çagatay, mentre lei dovrà fornire informazioni sui segreti e sulle debolezze di Hasan Ali. Feride rivela che il punto debole dell'uomo è la sua defunta moglie Filiz. A questo punto Ender e Sahika le suggeriscono una nuova strategia: trasferirsi nella casa di Yildiz e Çagatay per creare tensioni e problemi alla coppia. La guerra contro Hasan Ali è appena cominciata.