La Promessa anticipazioni 6 settembre: Jacobo mette alle strette Martina

Il mistero delle lettere di Catalina divide Martina e Jacobo, mentre Curro e Angela si cercano in segreto e Maria e Teresa affrontano due scelte che possono cambiare il loro futuro.

Le anticipazioni de La Promessa del 6 settembre delineano una puntata in cui sospetti, sentimenti proibiti e decisioni difficili si intrecciano. Mentre Jacobo continua a fare pressione su Martina per scoprire la verità sulle lettere di Catalina, Curro e Angela rischiano di mettere nuovamente in pericolo i loro piani.

La promessa anticipazioni: Jacobo accusa Martina per le lettere di Catalina

Al centro della scena della soap spagnola stasera ci sono Jacobo e Martina, con il giovane che decide di affrontare la ragazza e metterla alle strette a proposito delle misteriose lettere attribuite a Catalina. Martina respinge con fermezza le accuse e nega di essere coinvolta nella vicenda.

Il clima tra i nobili diventa sempre più pesante mentre il mistero della scomparsa di Catalina continua ad alimentare sospetti e divisioni. Jacobo non sembra però disposto ad accettare facilmente le spiegazioni di Martina e arriva a dubitare della sua buona fede.

Un bacio tra Angela e Curro

Curro e Angela non riescono a stare lontani

Nel frattempo, altri equilibri rischiano di saltare a Palazzo Luján. Curro e Angela continuano a essere travolti da un sentimento che non riescono a soffocare. Nonostante il recente addio e il matrimonio di copertura con Beltrán sempre più vicino, i due si cercano ancora e approfittano di un momento di solitudine per incontrarsi di nascosto e lasciarsi andare nuovamente alla passione.

Il legame tra Curro e Angela torna dunque a essere uno dei punti più delicati della puntata. I due avevano provato a dirsi addio, ma la distanza non è sufficiente a spegnere i loro sentimenti. Il nuovo incontro segreto rischia di compromettere i piani organizzati per proteggerli dalla minaccia di Don Lorenzo.

Anche Adriano prende una decisione importante. Ancora segnato dal dolore e deciso a concentrarsi sui propri figli, l'uomo rifiuta di partecipare alla festa organizzata dal duca. Una scelta che conferma il suo momento di difficoltà e la volontà di tenersi lontano dalla vita mondana della tenuta.

Maria Fernández è sempre più in crisi per la sua gravidanza

Maria deve affrontare un'importante decisione

Nei piani della servitù, intanto, cresce l'angoscia di Maria Fernández. La giovane cameriera continua a essere tormentata dalla scoperta della sua gravidanza e non riesce a trovare una risposta definitiva sul futuro che l'attende. La gravidanza inattesa la mette davanti a una scelta estremamente delicata. Maria è combattuta e vive con profonda preoccupazione le conseguenze che una decisione potrebbe avere sulla sua vita.

Teresa riflette sulla proposta di Cristóbal

Anche per Teresa si apre una fase di grande incertezza. Dopo il licenziamento di Petra, Cristóbal le propone ufficialmente di assumere il ruolo di nuova governante.

La giovane, però, non accetta immediatamente l'incarico. Teresa preferisce prendersi del tempo per valutare la proposta, consapevole che la promozione potrebbe attirare su di lei l'ostilità di Petra e nuove pressioni da parte dei signori di Palazzo Luján.