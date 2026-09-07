La Promessa anticipazioni 8 settembre, Leocadia ha deciso: Curro deve lasciare la tenuta

Leocadia prepara l'allontanamento di Curro da Palazzo Luján dopo le nozze di Angela e Beltrán. Intanto Jacobo rivela ad Adriano i suoi sospetti su Martina e sulla scomparsa di Catalina.

Nelle nuove anticipazioni de La Promessa dell'8 settembre, la situazione per Curro e Angela diventa sempre più difficile. La trappola orchestrata da Leocadia comincia infatti a mostrare il suo vero obiettivo: separare definitivamente i due giovani. Intanto Jacobo affronta Adriano e rivela nuovi dettagli sulla scomparsa di Catalina.

Leocadia vuole allontanare Curro da Palazzo Luján

Durante uno dei loro incontri segreti, Curro trova il coraggio di confidare ad Angela ciò che ha scoperto. La madre della ragazza non si sarebbe limitata a spingerla verso il matrimonio con Beltrán, ma avrebbe già stabilito quale dovrà essere il destino di Curro dopo le nozze.

Il giovane rivela ad Angela che Leocadia intende farlo allontanare dalla tenuta subito dopo la celebrazione del matrimonio. In questo modo, Curro sarebbe costretto a lasciare Palazzo Luján, mentre Angela rimarrebbe sola al fianco del nuovo marito. Per i due innamorati si tratta di una notizia devastante. Curro comprende che il tempo a sua disposizione nella tenuta potrebbe essere ormai agli sgoccioli e che il piano di Leocadia è stato studiato proprio per spezzare il loro legame.

Adriano e Jacobo

Jacobo affronta Adriano e parla della scomparsa di Catalina

Nel frattempo, la misteriosa vicenda legata alla scomparsa di Catalina arriva a un nuovo punto di svolta. Jacobo, sempre più convinto che dietro la storia delle lettere si nasconda una vera e propria truffa, decide di smettere di tacere.

Jacobo affronta direttamente Adriano e gli racconta tutto ciò che è riuscito a scoprire durante la sua indagine privata. Al centro delle sue rivelazioni c'è il mistero legato alle lettere, un elemento che potrebbe aiutare a fare chiarezza sulla sorte di Catalina.

Ma Jacobo va oltre e confessa ad Adriano anche del suo confronto con Martina. Secondo quanto riferisce, la ragazza potrebbe essere coinvolta nella vicenda. Martina ha respinto con decisione ogni accusa, dichiarando la propria totale innocenza, ma le parole di Jacobo finiscono per alimentare nuovi dubbi.

Adriano si trova così costretto a riconsiderare quanto accaduto e a interrogarsi sul possibile ruolo di Martina e intende avere al più presto un faccia a faccia con la cugina di sua moglie.