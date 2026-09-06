La Promessa anticipazioni 7 settembre: Maria confessa a Pia e Samuel le sue paure

Maria decide di confidare a Pia e Padre Samuel la verità sulla gravidanza e sulle sue paure, mentre Curro e Angela vivono il loro amore in segreto e Leocadia prepara le nozze della figlia.

La Promessa torna con nuove anticipazioni ricche di tensione e segreti. Nella puntata del 7 settembre, in onda alle 19:40 su Rete 4, Maria Fernández trova finalmente il coraggio di confidarsi con Pia e Padre Samuel, rivelando loro una verità finora rimasta nascosta. Intanto, Curro e Angela continuano a vivere il loro amore in segreto, mentre Leocadia prepara in silenzio il matrimonio della figlia con Beltrán.

La Promessa anticipazioni: Curro e Angela continuano a vedersi di nascosto

Consapevoli che il loro futuro insieme è un'illusione impossibile da realizzare, Curro e Angela cercano di sfruttare ogni occasione per stare da soli e assaporare quei pochi momenti di felicità che riescono a concedersi. I due innamorati sono infatti perfettamente consapevoli che il loro amore non potrà mai essere vissuto alla luce del sole. I ricatti e i pericoli che li circondano rendono il loro rapporto sempre più difficile e rischioso.

Nel frattempo, Leocadia continua a muoversi con estrema cautela e nel più assoluto segreto. La donna deve evitare di attirare i sospetti del Capitano Lorenzo, ma questo non le impedisce di portare avanti a ritmo serrato i preparativi per il matrimonio della figlia con Beltrán. Per Leocadia, questa unione rappresenta l'unica possibilità per mettere la ragazza al sicuro e sottrarla alle grinfie del de la Mata.

Angela (Marta Costa) e Curro (Xavi Lock) in una scena de La Promessa

Maria rivela la verità sulla gravidanza

A La Promessa, però, il momento più delicato riguarda Maria Fernández. Schiacciata da un peso diventato ormai insostenibile, la cameriera decide di non nascondersi più e trova finalmente la forza di aprire completamente il suo cuore a Pia e a Padre Samuel.

Maria confessa ai suoi due confidenti un dettaglio fondamentale che finora aveva tenuto nascosto a tutti: il padre del bambino che porta in grembo non è una persona che vive all'interno del palazzo. Si tratta invece di un giovane conosciuto in paese durante una festa.

La rivelazione lascia emergere tutta la fragilità della ragazza, tormentata da un dilemma che non riesce a risolvere. Maria non sa infatti se tenere il bambino oppure interrompere la gravidanza. A rendere ancora più drammatica la sua situazione sono le due paure che la perseguitano.

Da una parte c'è il terrore di morire affrontando un aborto clandestino, dall'altra la paura di dover crescere il figlio completamente da sola, senza risorse economiche e senza una figura paterna accanto. Maria si trova così davanti a una scelta dolorosa, mentre Pia e Padre Samuel diventano i primi a conoscere fino in fondo le sue preoccupazioni e i suoi tormenti.