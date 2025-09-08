La Promessa anticipazioni 9 settembre, Alonso accusa Catalina di mentire: per lui il figlio è di Pelayo!

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Catalina rivela al padre che il figlio che porta in grembo non è di Pelayo, mentre il marchese fatica a credere alle sue parole e sospetta che siano fantasie.

La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján.

Nonostante Pelayo abbia abbandonato Catalina poche ore prima delle nozze, Alonso insiste affinché la figlia tenti di ricucire il rapporto con l'ex fidanzato, convinto che il bambino che aspetta sia suo e temendo lo scandalo di una nascita fuori dal matrimonio. Per ottenere il suo scopo, coinvolge anche Manuel, conoscendo la sua influenza sulla sorella.

Sotto pressione, Catalina sorprende tutti rivelando che il bambino non è di Pelayo. Nel frattempo, Jana scopre che Cruz non ha mai spedito gli inviti alla festa di fidanzamento con Manuel, rivelando la sua contrarietà al fidanzamento. La marchesa tenta di giustificarsi sostenendo che erano inviti scartati, ma Jana rifiuta le spiegazioni e Cruz, furiosa, rimprovera Petra per non averli distrutti.

Catalina, stanca delle insistenze di Alonso e decisa a tagliare definitivamente i ponti con Pelayo, confessa al padre che il figlio che porta in grembo non è del suo ex fidanzato, senza rivelare che appartiene ad Adriano, il mezzadro con cui ha avuto una breve storia d'amore. La marchesina sottolinea che questo è il vero motivo per cui Pelayo l'ha abbandonata sull'altare. Tuttavia, il marchese non crede alle spiegazioni di Catalina, convinto che le sue dichiarazioni siano frutto di fantasie e invenzioni.

Nel frattempo, Jana racconta a Manuel i dissapori avuti con Cruz. La marchesa non vuole che la fidanzata di suo figlio frequenti ancora la servitù e le rimprovera di comportarsi come una donna di umili origini anziché come una nobildonna. Jana minaccia di rivelare la verità sul suo passato e di svelare che Curro è suo fratello. Inoltre, Jana condivide con Manuel i suoi sospetti sugli inviti alla festa di fidanzamento mai spediti da Cruz. Jana ha chiesto a Maria di cercarli nella stanza di Petra per smascherare la marchesa e la governante.

