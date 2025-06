La Promessa anticipazioni 9 giugno: la rabbia di Jana esplode, mentre María piange per Salvador

La Promessa torna su Rete 4 domani, lunedì 9 giugno, alle 19:40 circa. La soap spagnola, ambientata a Cordova, è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Jana respinge l'offerta di Alonso, ma scopre con amarezza che i soldi sono stati comunque lasciati per corromperla.

Riassunto dell'episodio precedente

Don Rómulo e Pia si recano in carcere per far visita a Manuel, rassicurandolo sul fatto che tutti stanno facendo il possibile per ottenere la sua liberazione. L'arresto del marchesino ha provocato grande agitazione, tanto che Ayala sospetta che proprio questo scandalo abbia spinto il cuoco ingaggiato per il suo matrimonio con Margarita a rinunciare all'incarico.

Intanto, Martina è sempre più turbata dalla crescente complicità tra Curro e Julia, mentre Catalina confida a Pelayo di non voler rivelare ad Adriano la sua gravidanza, lasciando a lui la decisione sul futuro della loro relazione. Nel frattempo, Jana rifiuta i soldi che Alonso le ha offerto per allontanarsi da Manuel.

Salvador Romea interpretato da Mario García

Anticipazioni de La Promessa: María Fernández teme di perdere Salvador

Alonso ha offerto del denaro a Jana, chiedendole in cambio di lasciare immediatamente la tenuta, dimenticare Manuel e non contattarlo mai più. I nobili, infatti, non possono accettare che il loro primogenito si unisca in matrimonio con una loro cameriera. Jana, profondamente offesa, rifiuta l'offerta del marchese, ripetendo di essere innamorata di Manuel e non dei suoi soldi.

Poco dopo, però, trova nella sua stanza una borsa piena di soldi, chiaramente lasciata per convincerla ad andarsene. Furiosa, la ragazza restituisce la borsa a Cruz, urlandole contro tutta la sua rabbia. A sua volta, la marchesa si infuria con Alonso, accusandolo di non essere riuscito a liberarsi della Expósito.

Nel frattempo, María Fernández continua a soffrire profondamente per l'assenza di Salvador. La giovane si confida con le sue amiche, convinta che il rapporto con l'uomo di cui è innamorata si stia lentamente raffreddando, complice la distanza che si è creata tra loro da quando lui ha lasciato La Promessa.