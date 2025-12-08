La Promessa anticipazioni 9 dicembre: Cruz accusa Leocadia di omicidio, Adriano torna e salva Maria e Samuel

La Promessa sarà trasmessa domani su Rete 4 alle 19:40. La popolare soap opera spagnola, disponibile anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Adriano è tornato ed evita a Maria e Samuel di finire in galera.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Catalina sorprende Padre Samuel mentre ruba un prezioso vaso e, dopo averlo interrogato, scopre che il ricavato sarebbe servito ad aiutare i poveri di Luján. Decidono allora, con l'aiuto di María e Rómulo, di vendere comunque l'oggetto e dividere il denaro tra i poveri e la servitù. María e Samuel portano il vaso al conte di Monteverde, spiegando l'accordo, ma il nobile non crede alla loro versione e li accusa di furto.

Fingendo di voler chiamare Catalina, contatta invece segretamente la Guardia Civile. Nel frattempo, Ana cerca di riconquistare Ricardo portandogli un regalo e ricordandogli i tempi in cui erano innamorati: travolti dai ricordi, si scambiano un bacio appassionato. Santos, che li osserva, spera che i genitori possano tornare insieme. Intanto, Jana prende coraggio e rivela a Cruz la sua vera identità, confessando che lei e Curro sono fratelli e accusando Cruz di aver ucciso sua madre Dolores e Tomás.

Il Conte di Monteverde e Adriano

La Promessa anticipazioni: Ricardo dopo il bacio chiarisce ad Ana che nulla cambierà tra loro.

Cruz viene colta di sorpresa dalle accuse di Jana, che la accusa di un duplice omicidio. Tuttavia, la marchesa non si lascia intimidire: comprende che le parole della nuora non sono supportate da alcuna prova e decide di ribaltare la situazione. Cruz accusa allora apertamente Leocadia di essere l'assassina di Tomás, cercando di mischiare le carte in tavola.

Nel frattempo, la situazione per Maria e padre Samuel si complica sempre di più. Il Conte di Monteverde fatica a credere che una semplice cameriera e il nuovo parroco di Luján siano stati incaricati da Catalina di vendere un bene di famiglia. Il nobile è pronto a farli arrestare, ma l'ingresso improvviso di Adriano cambia radicalmente le cose. Il contadino, che tutti credevano all'estero, è il padre dei gemelli che Catalina porta in grembo. Adriano garantisce personalmente per Maria e Samuel, assicurando al conte che sono due persone oneste e non dei ladri.

Intanto, tra Ana e Ricardo c'è stato un improvviso bacio appassionato, osservato di nascosto dal figlio Santos. Tuttavia, subito dopo, il maggiordomo chiarisce con sua moglie che quel momento resterà isolato: non intende perdonarla né tornare insieme a lei. Il loro rapporto dovrà rimanere semplicemente di amicizia.